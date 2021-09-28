МИД РФ: Ситуация в Косово развивается по сценарию "от плохого к худшему"

В Москве с тревогой фиксируют нарастание напряженности в Косово. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечают на Смоленской площади, новый виток напряженности был спровоцирован "безответственными действиями косовоалбанских властей".

"Начиная с 20 сентября Приштина фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии. Идет сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжелое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что события в Косово развиваются по сценарию "от плохого к худшему". В российском МИД обращают внимание на то, что сообщество сербских муниципалитетов Косово, которое задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается "на бумаге". Это происходит из-за саботажа Приштины, взявшей курс на установление на территории провинции своего безраздельного контроля "при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского "государства"".

Захарова отметила, что все это означает начало еще одной волны выдавливания сербов из края. "При этом действия приштинских стратегов не получают должной оценки и отповеди ни из Брюсселя, уполномоченного содействовать поиску переговорного решения проблемы между Белградом и Приштиной, ни из Вашингтона, на который косовары давно равняются", - добавила официальный представитель МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что силы НАТО в Косово и миссия ЕС в области верховенства закона наделены необходимыми мандатами, чтобы воспрепятствовать беззаконию. И поэтому они несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности.

"Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", - заключила Захарова.