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28.09.2021 10:53
Рубрика: В мире

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за спора о сделке Будапешта с "Газпромом"

Текст: Алексей Чуриков
Посол Украины в Венгрии вызван в местный МИД из-за нарушения "венгерского суверенитета". Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто на своей страничке в Facebook написал, что Будапешт рассматривает последние заявления Киева как недружественный шаг.

"Вчера мы подписали контракт с "Газпромом", гарантирующий газоснабжение нашей страны на ближайшие пятнадцать лет. Это большой успех, потому что, с одной стороны, в сегодняшнем нестабильном мире все, что обеспечивает предсказуемость, имеет большую ценность, а с другой стороны, мы согласовали формулу цены, которая обеспечивает долгосрочную устойчивость результатов накладных расходов. Сокращения", - написал Сийарто.

Фото: iStock
"Газпром" и Венгрия подписали долгосрочный контракт на поставку газа

Далее он подчеркнул, что решение украинского правительства выступить против этого договора с Европейской комиссией глубоко возмутительно.

"Итак, давайте быстро проясним несколько вещей: 1. Украинцы не имеют отношения к тому, с кем мы договариваемся; 2. Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности; 3. Это недружественный шаг после множества субсидий (аппараты ИВЛ, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, инвестиции), которые Украина получала от нас все это время", - отметил Сийарто, добавив, что о попытке нарушить суверенитет Венгрии будет сообщено послу Украины в венгерском МИД.

В мире Европа Венгрия В мире экс-СССР Украина РГ-Видео

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