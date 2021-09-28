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28.09.2021 21:11
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 17 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,2 тысячи человек.

Кроме того, почти 138,7 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 346 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 571 пациент с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 11 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 764 человека изолированы на дому.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 16 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 62 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 169 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 299 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,5 тысячи пациентов, свыше 10 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны

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