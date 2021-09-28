Минпросвещения анонсировало изменения в перечень олимпиад школьников

Изменения разработаны Минпросвещения совместно с образовательным фондом "Талант и успех".

В чем суть? Впервые предусмотрено проведение содержательного этапа экспертизы организаций, претендующих на проведение того или иного соревнования.

Эту экспертизу проводят эксперты Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, образованного Минпросвещения и Минобрнауки.

"Будут четко выделены уровни олимпиад - от первого до четвертого. Этот вопрос давно "на поверхности": у нас был сводный список олимпиад, но в нем не было приоритетов, по которым вузы могли бы нормально ориентироваться", - рассказала во вторник на заседании координационного совета директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова.

Уровни мероприятий по каждому профильному направлению в спорте или предметной области в образовании будут присуждаться, исходя из четырех качественных критериев:

1 - содержание

2 - профессиональная квалификация специалистов, которые обеспечивают судейство и подготовку команд

3 - организационно-методическое обеспечение мероприятий, опыт организаторов в непрерывной работе с одаренными детьми

4 - степени информационной открытости.

"Мы уже приступили к подготовке совместного с Минобрнауки приказа об утверждении нового порядка проведения экспертизы олимпиад, - подчеркнула Наумова. - он будет утвержден до 1 ноября 2021 года. С учетом нового порядка будет уточнен и список олимпиад на 2021-2022 учебный год. Так что во вступительную кампанию 2022 года и вузы, и абитуриенты уже смогут руководствоваться новыми документами".

Возможно, перечень олимпиад станет меньше. Как и скандальных ситуаций, когда из-за наплыва абитуриентов-победителей различных олимпиад бюджетных мест в вузах не хватает даже обычным стобалльникам.