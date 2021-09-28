Минсельхоз предложил разрешить называть игристое вино шампанским

"На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, в начале июля один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy заявил о том, что приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По ним исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское".

Таким образом поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон. В Минфине, в свою очередь, заверили, что намерены предпринять усилия, которые позволят избежать перебоев с поставками импортной винодельческой продукцией на территории России.

В середине сентября стало известно о том, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в Россию, чтобы не оставлять российских потребителей без продукции накануне новогодних праздников.