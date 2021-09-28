Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям

За последние два года не было аварий, связанных с лифтами, в которых были бы человеческие жертвы. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Это очень радует", - отметил замминистра. Позитивная тенденция связана с более жестким контролем за установкой лифтового оборудования и эксплуатирующими организациями. В будущем Минстрой хочет привлечь к обслуживанию лифтов заводы-изготовители, рассказал Егоров. Чтобы производитель лифта участвовал во всем жизненном цикле механизма. "Они лифт произвели, контролируют, как его установили и дальше имели бы контроль над тем, как данный лифт эксплуатируется", - пояснил Егоров.

При этом должно быть надлежащее качество работы лифтов, но и не должна исчезнуть конкуренция с этого рынка, подчеркнул замминистра.