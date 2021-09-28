Минтруд объяснил, когда отпуск можно заменить компенсацией

В некоторых случаях работник может получить денежную выплату за часть отпуска. Совсем отказаться от отпуска он не имеет права. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Минтруда.

Так, если работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск больше 28 дней, то попросить компенсацию он может за каждый последующий день. Для этого ему потребуется написать заявление работодателю. Также денежной выплатой может быть заменен дополнительный оплачиваемый отпуск, который может быть предусмотрен в организации.

При этом некоторым работникам отпуск должен быть обязательно предоставлен в полном размере, как основной, так и дополнительный. К ним относятся беременные женщины, граждане младше 18 лет, а также те, кто занят на производстве с вредными или опасными условиями труда. Последние могут отказаться от части дополнительного отпуска.

Компенсация за отпуск полагается работнику при увольнении, если у него остались дни неиспользованного отпуска. Так, за каждый полностью отработанный год сотруднику положена компенсация за полный ежегодный оплачиваемый отпуск - по общему правилу 28 календарных дней. За не полностью отработанный год число неиспользованных дней отпуска, за которые надо выплатить компенсацию, определяется пропорционально отработанному времени.⠀