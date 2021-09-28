В сегменте до 20 тысяч рублей представлено довольно большое количество самых разнообразных смартфонов, и разобраться в этом многообразии не всегда просто.

Авторитетный ресурс 3DNews опубликовал собственный топ смартфонов дешевле 20 тысяч рублей, которые можно купить в России.

1. realme 8. Авторы обзора обращают внимание на 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей FullHD+, высокое качество камер, быструю зарядку и сканер отпечатка пальца в экране. Отсутствие стереодинамиков отнесли к недостаткам.

2. Xiaomi Redmi Note 10S. Достоинствами этого аппарата стали хорошие камеры, быстрая зарядка, стереодинамики, отличный экран AMOLED. Из недостатков - реклама в прошивке.

3. Xiaomi POCO M3 Pro. В этой модели эксперты оценили экран с частотой обновления 90 Гц, высокую автономность вкупе с мощностью и стильный дизайн. В то же время камеру назвали "обычной".

4. Samsung Galaxy A32 может похвастаться сканером под экраном, хорошей автономностью, качественной камерой и дисплеем AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Однако он может сильнее других нагреваться при работе, имеет не самую мощную платформу и маловато оперативной памяти.

5. Infinix Note 10 Pro оснащен огромным дисплеем 6,95 дюйма с частотой 90 Гц, хорошей основной камерой стереодинамиками и быстрой зарядкой. Могут смутить "спорная" программная оболочка, троттлинг (ограничение мощности для избежания перегрева при высоких нагрузках на процессор).

6. OnePlus Nord N10 5G хвалят за дисплей 6,5 дюйма 90 Гц, эргономичность и достаточную мощность аппаратной платформы, автономность и быструю зарядку, а также чистый Android. Но найти его за 20 тысяч может быть тяжеловато.

7. Moto G9 Plus. Чистый Android в сочетании с большим дисплеем, мощной платформой Snapdragon 730G, хорошей основной камерой и быстрой зарядкой - вот достоинства аппарата. Однако у него маловато памяти, а дополнительные камеры работают не так хорошо, как хотелось бы.