Невролог: Одной из причин головных болей может быть неизлечимая болезнь

Головокружение или головную боль часто связывают с мигренью и пытаются лечить лекарственными препаратами. При этом главной причиной проблемы может быть другая болезнь - остеохондроз.

Как сообщил KP.RU врач-невролог Глеб Маркелов, люди могут годами жаловаться на мигрень, а врач выписывать им таблетки. Однако в 70 процентах случаев головная боль связана с проблемами шеи.

"Головная боль развивается при так называемом синдроме позвоночной артерии, когда из-за дегенеративных изменений позвоночника происходит выраженное снижение объема крови, поступающего по позвоночным артериям в головной мозг", - говорит врач.

При этом медик отметил, что остеохондроз - это возрастное изменение организма, и вылечить его нельзя, так как невозможно бороться с происходящими в организме естественными процессами.

Однако врач убежден, что профилактикой остеохондроза можно и нужно заниматься, и это позволит замедлить его развитие. "В первую очередь, важно устранить гиподинамию и укреплять мышцы спины: регулярно ходить в бассейн и спортзал", - заявил Маркелов.