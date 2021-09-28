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28.09.2021 10:59
Рубрика: Власть

Нотариусы рассказали, как проверить подлинность доверенности по QR-коду

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной нотариальной палате сообщили о том, что сейчас можно проверить на подлинность большую часть нотариальных документов, включая доверенности, посредством сканирования специального QR-кода.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"С этого года такой идентификатор размещается на многих бумажных документах с печатью нотариуса. Осуществлять такую проверку надежнее через специальный сервис на портале ФНП. Получив доступ к камере, к примеру, смартфона, сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата и сообщает, есть документ с такими реквизитами в системе или нет. За несколько месяцев существования такого онлайн-скана им воспользовались почти 25 тысяч раз", - рассказали в нотариальной палате.

Фото: iStock
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Нотариусы особо обращают внимание, что при сканировании QR-кода напрямую, без обращения к порталу ФНП, гражданин рискует попасть на сайт-двойник, специально созданный мошенниками, и получить недостоверную информацию. "Поэтому здесь очень важно внимательно прочитать адрес открывающейся страницы - даже две переставленные буквы в слове "notariat" / "нотариат" или добавленный символ говорят о том, что доверять сведениям на экране нельзя", - подчеркивают в ФНП.

Также проверить доверенность можно и по старинке: введя ее реквизиты на специальном сервисе ФНП. "Другой востребованный россиянами ресурс - сервис проверки доверенностей - позволяет за несколько секунд убедиться, подлинный перед вами документ или нет и не был ли он ранее отменен. Любые сделки по недействительным доверенностям неправомерны, поэтому столь важно быть уверенным в добросовестности контрагента заблаговременно", - сообщили в нотариальной палате. Всего за время существования сервиса им воспользовались свыше 8,8 миллионов раз.

"По статистике почти каждый пятый россиянин хотя бы раз обращался к онлайн-сервисам нотариата, - рассказывают в ФНП. - Суммарно это более 30 млн обращений на сегодняшний день. Лидирующую позицию по востребованности, как и прежде, занимает реестр уведомлений о залоге движимого имущества - 14,9 млн обращений. Не теряют актуальности и возможность убедиться в действительности и подлинности доверенности в режиме онлайн, и другие сервисы. Постоянный доступ граждан к такого рода информации позитивно отражается на законности и стабильности правоотношений в обществе, препятствует реализации мошеннических схем и позволяет людям без специальных юридических знаний стать защищеннее в правовом плане. Именно с такой целью на базе Единой информационной системы нотариата создавались бесплатные онлайн-сервисы, которые вот уже несколько лет доступны любому интернет-пользователю 24/7".

Власть Право Личные документы

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