Нотариусы смогут за несколько минут оформить сделку с квартирой в Росреестре

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что процедуру регистрации права на недвижимость по нотариально удостоверенной сделке планируется сократить до нескольких минут.

По закону, если гражданин оформляет сделку с квартирой через нотариуса, то регистрация для него бесплатна. Документы направляются нотариусом в Росреестр в электронной форме.

"Напомню, что сейчас по закону право собственности по нотариально удостоверенным сделкам регистрируется за один рабочий день, - рассказал Константин Корсик. - Только за прошлый год нотариусы направили в Росреестр более 2,4 млн пакетов заявлений на регистрацию прав по сделкам. И эта процедура теперь входит в состав единого нотариального действия, то есть не тарифицируется отдельно. При этом мы уже прорабатываем с Росреестром вопрос об автоматизации обработки документов и запросов, поступающих от нотариусов. Это позволит сократить процедуры регистрации права по нотариально удостоверенной сделке до нескольких минут".

Сегодня все нотариусы работают в формате "одного окна". Нотариус сам заранее собирает все необходимые сведения и приглашает к себе стороны сделки уже только для проверки их реальной воли и непосредственного удостоверения договора.

Дополнительные гарантии безопасности нотариальной сделке придает и публичный депозитный счет нотариуса, на который покупатель перечисляет деньги. На этом счете деньги будут надежно храниться ровно до тех пор, пока не будет зарегистрирован переход права собственности. Далее нотариус сам обеспечивает перевод средств продавцу. То есть никаких рисков с обналичиванием денег и доступом к ним третьих лиц здесь нет, в отличие от той же банковской ячейки.

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С этого года воспользоваться нотариальным депозитом можно и без личного посещения нотариальной конторы - онлайн, через портал Федеральной нотариальной палаты.

Константин Корсик обратил внимание и на такой важный фактор, как доступность нотариальных тарифов. Несколько лет назад законодатель значительно снизил их в части удостоверения сделок с недвижимостью. При этом размер стоимости "юридического сопровождения" сделок с недвижимостью различными посредниками (с зачастую сомнительной квалификацией) оказался заметно дороже.

Исследования в целом показывают закономерность, когда сокращение компетенции нотариата в определенных видах сделок приводит к моментальному росту расценок на юридические услуги третьих лиц, часто - навязываемые гражданам.

Об этом было рассказано в ходе V Всероссийского юридического форума в Москве.

Константин Корсик отметил и необходимость принятия закона о риелторской деятельности как одной из мер наведения порядка на рынке оборота недвижимости. Сегодня в России отсутствует четкое определение профессии риелторов, не очерчен круг их прав и обязанностей, нет единых требований к их профессиональной ответственности.