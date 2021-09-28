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28.09.2021 13:38
Рубрика: В мире

Патрушев ответил на претензии японских политиков к России

Текст: Иван Егоров (Южно-Сахалинск)
Сегодня официальный Токио практически стер из памяти японцев всю правду об имперских амбициях милитаристской Японии, о преступлениях тех лет, вычеркнул из учебников факты о США, как противнике тех лет и виновнике атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" (2 сентября 1945 г.). Фото: Виктор Темин / РИА Новости Подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" (2 сентября 1945 г.). Фото: Виктор Темин / РИА Новости
Подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" (2 сентября 1945 г.). Фото: Виктор Темин / РИА Новости

Так Николай Патрушев во время рабочей поездки на Сахалин ответил на вопрос журналистов о его отношении к заявлению некоторых японских политиков о том, что Россия должна извиниться за военные действия СССР против Японии в 1945 году.

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"Однако как бы ни старались в Японии переписать историю, историческая память навеки осталась у народов Азиатско-Тихоокеанского региона. Может быть, поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии", - считает Патрушев. Он также напомнил, что Япония входила в коалицию государств, развязавших Вторую мировую войну. С самого начала XX века она называла себя "Пруссией Востока", а в 1932 году во всеуслышание на Лиге наций японский граф Уцода заявил, что "Миссия японцев на земле - руководить миром".

"Свои намерения Япония попыталась воплотить в годы Второй мировой. И делала это самыми нечеловеческими методами. Более 20 миллионов только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Тайланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие на военнопленных", - сказал секретарь СБ РФ.

По его словам, эти факты подтверждены и задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов. На судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию "Великой Восточной Азии" под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и Дальнего Востока России. Вскоре же после начала реализации нацистского плана "Барбаросса" японцы планировали осуществить собственный стратегический замысел "Кантокуэн", который предполагал удар по ослабленному войной СССР в 1941 году и захват его вплоть до Омска.

Фото: Александр Становов/Фотохроника ТАСС
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Как отметил секретарь Совбеза, после мая 1945 года Япония оставалась единственной страной гитлеровской коалиции, не прекратившей боевые действия. Отвергла требования глав СССР, США и Великобритании о капитуляции, прозвучавшие во время Постсдамской конференции. Только после этого во исполнение союзнических обязательств СССР начал боевые действия против Квантунской Армии. "Это была единственная возможность остановить зверства японских войск на захваченных землях и освободить народы Азии", - подытожил Николай Патрушев.

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