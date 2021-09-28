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28.09.2021 15:46
Рубрика: Общество

В китайской пещере найдены останки человека возрастом 32 000 лет

Текст: Денис Передельский

В Китае археологи при обследовании доисторической пещеры в центральной провинции Хэнань обнаружили окаменелый череп человека, возраст которого оценивается примерно в 32 тысячи лет.

Фото: Parabon NanoLabs
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Как сообщает China.org.cn, череп был обнаружен в одной из пещер, расположенной в черте города Гуаньиньси в округе Лушань. Возраст окаменелости предварительно оценен примерно в 32 тысячи лет. Он будет уточнен в ходе предстоящих исследований.

Помимо черепа, археологи обнаружили свыше 10 тысяч фрагментов костей различных животных, в том числе лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст этих останков варьируется от 30 до 40 тысяч лет. Кроме того, рядом с человеческими останками были найдены каменные орудия труда, включая примитивные скребки.

По словам археолога Чжао Цинпо, обследованная пещера оказалась намного больше, чем две другие пещеры, которые были изучены ранее. По его словам, ее площадь составляет 30 квадратных метров. Длина этой пещеры составляет около девяти метров, ширина - около трех метров, а высота - почти четыре метра.

Чжао Цинпо добавил, что в ходе предыдущих палеолитических исследований в этом же районе также были обнаружены окаменелые останки животных, каменные орудия труда и, что интересно, еще один древний человеческий череп. Возраст последнего составляет около 12 тысяч лет. Антропологи считают, что оба черепа принадлежат ранним представителям нашего вида - человека современного.

Фото: iStock
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Находки указывают на то, что данный регион, возможно, был населен людьми на протяжении трех десятков тысячелетий. Впрочем, альтернативная версия гласит, что люди приходили сюда периодически и покидали эти места из-за изменения климата. Осели же они в здешних местах примерно 12-15 тысяч лет назад.

Также сообщается, что череп возрастом 32 тысячи лет на текущий момент является древнейшей окаменелостью человеческих останков, найденных когда-либо на территории провинции Хэнань. По мнению Лю Хайвана, президента Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, открытие имеет важное значение для изучения происхождения и развития современного человека на территории Китая.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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