Песков рассказал о планах по использованию средств ФНБ

Фонд национального благосостояния - это "подушка безопасности", и он должен ей остаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, куда будут потрачены средства ФНБ, который быстро пополняется из-за высоких цен на газ, Песков напомнил про варианты их использования на возвратной основе для мегапроектов развития.

"Мы видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться "подушкой безопасности", - заключил представитель Кремля.