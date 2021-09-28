Песков заявил о риске не успеть провести "нормандский саммит" до ухода Меркель

В Кремле знают о желании ряда сторон организовать саммит в "нормандском формате" до того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свою должность, но по-прежнему не видят смысла в саммите ради саммита - он должен быть подготовлен, для чего Киеву надо выполнить свои обязательства.

"Да, нам известно", - подтвердил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно такое пожелание с разных сторон высказывалось и, действительно, это было бы хорошо. Но есть очень важное "но" - провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - пояснил он.

"Подготовкой саммита и возможной ревизией положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - констатировал Песков. На вопрос, есть ли риск, что саммит не будет проведен до ухода со своего поста Меркель, он ответил: "Да, такой риск есть. Всем бы хотелось провести его как можно раньше, но абсолютно понятно, что для этого нужно делать". "Лучше всего это понятно нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - заключил он.