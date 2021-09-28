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28.09.2021 13:16
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о росте заболеваемости коронавирусом в ряде регионов

Текст: Кира Латухина
В целом ряде регионов растет заболеваемость коронавирусом, говорят о четвертой волне, подтвердил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов", - сказал Песков. "Кто-то из специалистов говорит, четвертая волна уже идет, кто-то - что она только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост", - заметил он.

Песков заявил о единичных случаях заболевания коронавирусом в Кремле

Каждый регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах, и каждому региону в отдельности виднее, какова она на самом деле, также заявил пресс-секретарь президента, комментируя заявление полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, что четвертая волна коронавируса уже на подходе.

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