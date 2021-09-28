ПФР предупредил о схеме мошенников с "советским стажем"

"Этот процесс назывался валоризацией. Тогда специалисты ПФР провели огромную работу по пересчету пенсий жителей республики, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учитывается, и необходимости в перерасчете пенсий сейчас нет", - отметили в Пенсионной фонде.

Специалисты отмечают, что зачастую доплаты пенсионерам обещают юридические фирмы. Услуга при этом платная.

"В лучшем случае эти фирмы и правда делают запрос в ПФР, но получают разъяснения, что перерасчет был сделан в 2009 году, и на данный момент никаких доплат за советский стаж человеку не положено. В итоге пенсионер просто отдает свои деньги за такие псевдоюридические услуги", - пояснили в ПФР.

Формула перерасчета при валоризации была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года.