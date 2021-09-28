Подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не планируется

Подписание документов по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не ожидается", - сказал он ТАСС.

Напомним, что переговоры пройдут 29 сентября в Сочи. Ранее в Кремле сообщали, что планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Кроме того в повестке переговоров - обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.