Пользователям Steam не будут запрещать скачивать старые версии игр

Пользователям игровой платформы Steam не будут запрещать скачивать старые версии игр. Об этом в компании рассказали изданию PC Gamer.

"Мы не планируем отключать загрузку старых версий игр. На самом деле мы работаем над тем, чтобы помочь издателям запретить загрузку тех версий, в которых есть проблемы с авторскими правами - например, в случае с истекшими правами на музыку в играх", - уточнили в Valve.

Ситуации, в которых у издателя игр заканчиваются права на музыкальные композиции, возникают регулярно. Например, в 2020 году вышло обновление GTA 4, где убрали сразу несколько популярных песен и полностью обновили саундтрек.