Премьер Японии объявил о снятии режима ЧС по COVID-19

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об отмене режима ЧС на территории ряда регионов страны, сообщает телерадиокомпания NHK. Такое решение было принято властями с учетом постепенной нормализации эпидемиологической обстановки в государстве.

Напомним, что ограничения действуют до 30 сентября и распространяются на девятнадцать японских префектур, включая столичный мегаполис Токио и крупный города Осака.

По информации местной прессы, глава японского правительства в ближайшее время проведет пресс-конференцию, в ходе которой разъяснит свое решение и дальнейшие шаги по смягчению режима. В правительстве исходят из того, что темпы распространения COVID-19 в Японии заметно снизились, а местная медицинская система справляется с существующей нагрузкой.