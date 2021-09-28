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28.09.2021 12:07
Рубрика: В мире

Премьер Японии объявил о снятии режима ЧС по COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об отмене режима ЧС на территории ряда регионов страны, сообщает телерадиокомпания NHK. Такое решение было принято властями с учетом постепенной нормализации эпидемиологической обстановки в государстве.

Фото: iStock
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Напомним, что ограничения действуют до 30 сентября и распространяются на девятнадцать японских префектур, включая столичный мегаполис Токио и крупный города Осака.

По информации местной прессы, глава японского правительства в ближайшее время проведет пресс-конференцию, в ходе которой разъяснит свое решение и дальнейшие шаги по смягчению режима. В правительстве исходят из того, что темпы распространения COVID-19 в Японии заметно снизились, а местная медицинская система справляется с существующей нагрузкой.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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