Премьеру Нидерландов выделят охрану

Исполняющему обязанности премьера Нидерландов Марку Рютте - тому самому, который уже 10 с лишним лет ездит на работу на велосипеде без всякого сопровождения, - выделят охрану. Правоохранители опасаются, что политика могут похитить или атаковать.

По данным газеты De Telegraaf, к такому выводу они пришли после того, как за Рютте заметили слежку: неизвестные явно изучали привычные маршруты премьера и прочие детали, которые могут пригодиться при планировании нападения. По одной из версий, организовать наблюдение собирались местные наркобанды, в частности марокканского происхождения, именуемые "мокро мафией".

Еще несколько лет назад нидерландские полицейские заявляли, что их страна из-за произвола бандитов все больше походит на "наркогосударство". А в последнее время инцидентов, связанных с организованной преступностью, стало все больше. Одной из самых громких трагедий было июльское убийство журналиста Питера де Вриса, автора многочисленных расследований о жизни криминального мира. Правоохранители считают, что таким зверским способом преступные группировки хотели показать, что никому от них не спрятаться, пишет газета Guardian. Примечательно, что перед смертью де Вриса за ним также была организована слежка. Как отмечает De Telegraaf, немало людей в Нидерландах ищут защиты у государства из-за сообщений, которые они получали от мафии. Среди них судьи, юристы, журналисты, правоохранители и члены их семей. Полиция считает, что своими действиями наркобанды стремятся посеять страх в обществе и возможное нападение на премьера может быть нацелено как раз на это.