Президент дал поручения по итогам заседания президиума Госсовета

На заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования 25 августа Путин предложил сделать так, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей. Незадолго до этого президент пообщался с педагогами и учениками из разных регионов. Учитель истории Жанна Торхова из Ярославля обратила внимание главы государства на то, что сейчас труд педагогов приравнивается к "услуге", хотя за ним стоят наставничество и дружба. Теперь убрать из российского законодательства понятие "образовательная услуга" поручено официально.
В будущую программу по капремонту школьных зданий на 2022-2026 годы включат оснащение помещений всей необходимой мебелью и оборудованием. Правительство должно предусмотреть софинансирование таких расходов из федерального бюджета. Будут унифицированы формы федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере общего образования, а в перечень тех, кто предоставляет туда сведения, включат индивидуальных предпринимателей, которые присматривают за детьми. В школах введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Кабмину все это необходимо обеспечить уже до первого декабря.
Систему оплаты труда педагогов усовершенствуют с учетом введения национальной системы учительского роста. Со следующего года появится зрелищный формат конкурса "Учитель года" в виде телешоу. Его будут показывать на одном из центральных телеканалов, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета. Изменятся подходы к присуждению премий лучшим учителям - число получателей увеличат, привлекут общественность и профессиональное сообщество.
Число контрольных и проверочных работ в школах сократят, чтобы обеспечить обоснованный режим контроля знаний. Также будет проанализировано то, как соблюдается право каждого ребенка на получение общего образования в школе, закрепленной за территорией по месту жительства, в том числе при переходе его на следующий уровень общего образования. Роспотребнадзор, минпросвещения и Рособрнадзор оценят фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников по основным общеобразовательным программам, в том числе с учетом реальных затрат времени на выполнение домашних заданий, после чего представят предложения по ее оптимизации.
С 2023 года школы будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении. При этом до начала 2022-го минпросвещения получит право устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования онлайн-ресурсов, с помощью которых реализуются такие образовательные программы. Кроме того, будет установлено государственное регулирование оборота всей информационной продукции для детей в интернете.