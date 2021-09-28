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28.09.2021 03:06
Рубрика: Власть

Президент дал поручения по итогам заседания президиума Госсовета

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8572)
В законодательстве нужно убрать задевающее педагогов понятие "образовательная услуга", у школьников будет меньше контрольных работ, а для учителей появится аналог телешоу "Форт Боярд". Такие поручения президент России Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Государственного Совета.

На заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования 25 августа Путин предложил сделать так, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей. Незадолго до этого президент пообщался с педагогами и учениками из разных регионов. Учитель истории Жанна Торхова из Ярославля обратила внимание главы государства на то, что сейчас труд педагогов приравнивается к "услуге", хотя за ним стоят наставничество и дружба. Теперь убрать из российского законодательства понятие "образовательная услуга" поручено официально.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В будущую программу по капремонту школьных зданий на 2022-2026 годы включат оснащение помещений всей необходимой мебелью и оборудованием. Правительство должно предусмотреть софинансирование таких расходов из федерального бюджета. Будут унифицированы формы федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере общего образования, а в перечень тех, кто предоставляет туда сведения, включат индивидуальных предпринимателей, которые присматривают за детьми. В школах введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Кабмину все это необходимо обеспечить уже до первого декабря.

Систему оплаты труда педагогов усовершенствуют с учетом введения национальной системы учительского роста. Со следующего года появится зрелищный формат конкурса "Учитель года" в виде телешоу. Его будут показывать на одном из центральных телеканалов, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета. Изменятся подходы к присуждению премий лучшим учителям - число получателей увеличат, привлекут общественность и профессиональное сообщество.

Число контрольных и проверочных работ в школах сократят, чтобы обеспечить обоснованный режим контроля знаний. Также будет проанализировано то, как соблюдается право каждого ребенка на получение общего образования в школе, закрепленной за территорией по месту жительства, в том числе при переходе его на следующий уровень общего образования. Роспотребнадзор, минпросвещения и Рособрнадзор оценят фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников по основным общеобразовательным программам, в том числе с учетом реальных затрат времени на выполнение домашних заданий, после чего представят предложения по ее оптимизации.

Число контрольных и проверочных работ в школах сократят

С 2023 года школы будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении. При этом до начала 2022-го минпросвещения получит право устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования онлайн-ресурсов, с помощью которых реализуются такие образовательные программы. Кроме того, будет установлено государственное регулирование оборота всей информационной продукции для детей в интернете.

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