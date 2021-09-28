Владимир Путин поручил Рособрнадзору и министерству просвещения обеспечить сокращение контрольных и проверочных работ в школах. Доклад о результатах глава государства ждет до 1 июля 2022 года.

Россия в мире лидирует по частоте проведения контрольных и проверочных работ. Школьники ими буквально завалены. 72 процента родителей уверены: количество контрольных нужно снижать. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Как сообщили в Рособрнадзоре, регионы получили рекомендации по оптимизации числа контрольных работ еще в августе. По идее, работа уже должна начаться. А работать есть над чем. Школьники буквально завалены контрольными. Как уже писала "РГ" ("Достали листочки", 25.05.2021 г.), 72 процента родителей уверены: количество контрольных и проверочных работ в школах нужно снижать.

По данным того же Рособрнадзора, в некоторых школах одна контрольная работа приходится на каждый третий урок биологии, на каждую четвертую физику. Да и в целом в мире Россия, увы, лидирует по частоте проведения проверочных и контрольных работ. Например, 97% наших восьмиклассников говорят, что контрольные по этому предмету приходится писать не реже раза в две недели.

- Проверочные работы должны быть не чаще двух-трех раз в месяц, - говорит победитель Всероссийского конкурса "Учитель года -2020" Михаил Гуров. - Это избавит учеников от постоянных стрессов и предотвратит массовое списывание. В младших классах точно достаточно небольшой самостоятельной работы минут на десять.

По мнению директора Губернаторского Светленского лицея в Томске Александра Сайбединова, особое внимание нужно уделить всероссийским проверочным работам (ВПР).

- Они избыточны, - считает Сайбединов. - Например, в 7-х классах работы идут чуть ли не целый месяц по 8 предметам. Каждую неделю ученики пишут по 2 контрольных работы. И это в конце учебного года, на фоне контрольных за четверть и итоговой аттестации за год!

Коллеге из Томска вторит директор школы N 347 Санкт-Петербурга Галина Ермакова: "Эти ВПР замучили и педагогов, и детей! Только отнимают массу времени от учебного процесса. А вот обычных контрольных и проверочных работ столько, сколько и нужно по учебному плану. Перебора нет".

- А я за то, чтобы изменилось прежде всего не количество, а качество контрольных, - говорит мама семиклассницы из Нижнего Новгорода Марина Сергеева. - Нужно проверять умение детей размышлять, аргументировать, а не просто поставить галочку.

Мнения

Татьяна Зорина, мама двоих школьников, г. Санкт-Петербург:

- Я - сторонник классического советского образования. Зачем убирать контрольные? К ним дети должны готовится, и по ним проверяется, как ребенок усвоил темы. Если плохо - учитель должен дополнительно что-то объяснить - либо одному ребенку, либо всему классу. Это нормальная система. А вот в ВПР особого смысла не вижу.

Беслан Беков, директор школы N 1, г. Сунжа, Ингушетия:

- Раз мы проводим всероссийскую проверочную работу, надо убрать итоговую годовую, потому что по сути они дублируют друг друга. Пусть результаты ВПР и будут итогом по году. А так получается, что учителя дважды делают одно и тоже. Из-за этого на школу ложится громадная нагрузка.

Юлия Шепелева, мама восьмиклассницы, г. Пушкино, Московская область:

- Представьте: в день у ребенка может быть одна контрольная, пару проверочных и самостоятельных. И к каждому предмету нужно готовиться. А ребенок из школы приходит в 15.00 -16.00. Отдыхать когда?