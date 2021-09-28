Продавцы вторичного жилья начали соглашаться на скидки

Осеннего бума на покупку жилья не наблюдают сейчас риелторы. Спрос, обычно подскакивающий в сентябре, вырос незначительно, а в столице и вовсе упал.

В 2019 году спрос на вторичное жилье в сентябре относительно августа вырос на 7%, в 2020 году - на 11%. Сейчас же он поднялся лишь на 4%, отмечает эксперт Аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина.

В сентябре по сравнению с августом спрос на "вторичку" в Самаре упал на 27%, в Перми на 20%, в Тюмени на 14%, Нижнем Новгороде на 6%, отмечают в компании "Этажи". При этом есть города, где спрос по сравнению с августом традиционно вырос, и весьма заметно: Челябинск (+30%), Волгоград (+25%), Воронеж (+18%), Екатеринбург (+17%), Казань и Санкт-Петербург (+12%). Однако в целом по стране с мая по сентябрь спрос на вторичные квартиры относительно ровный, без резких изменений и без осеннего всплеска.

В столице активность покупателей пошла на убыль, сообщает "Инком-Недвижимость": в первой половине сентября компания получила на 40% меньше авансов, чем за начало августа. Это нетипичная ситуация для рынка - с кризисного 2008-го года снижение спроса в сентябре относительно августа было зафиксировано лишь один раз, в 2019 году. Количество сделок сейчас на 20-30% ниже, чем обычно в начале делового сезона.

В целом спрос на вторичку сейчас на 6% ниже, чем в августе-сентябре 2020 года, отмечает Кирюхина. Но тогда был отложенный спрос после локдауна и ажиотаж из-за снижения ставок по ипотеке.

"В отличие от первичного рынка, где девелоперы оперативно перестроили работу на дистанционный режим, на "вторичке" клиенты не имели возможности ездить на просмотры, совершать сделки онлайн, поэтому активизация сформированного за локдаун спроса произошла чуть позднее, чем в сегменте новостроек", - говорит эксперт.

По сравнению с 2019 годом нынешняя активность покупателей все же заметно выше - рост на 33%. "Играют роль относительно доступные ставки по ипотеке: в августе 2019 года средняя ставка по выданным ипотекам в РФ составила 9,9%, в августе 2020 года - 7,26%, а в июле нынешнего года она держалась на уровне 7,67%", - объясняет эксперт. Ипотека на вторичное жилье в крупнейших банках "подешевела" с 9,21% в ноябре 2019-го до нынешних 8,54%.

Тем не менее оживление на рынке затухает. "Рост цен на вторичном рынке вышел на предел покупательской способности, - считают в "Этажах". - Это подтверждает и растущий уровень дисконта при продаже вторичного жилья в большинстве крупных городов России".

Сложилась ситуация, когда потенциальные покупатели не готовы покупать за установившуюся цену, а продавцы ещё психологически не готовы ее снижать. Рынок вторичного жилья инертен, средняя стоимость жилья продолжает расти, но уже идет поиск баланса между желаниями продавцов и возможностями покупателей, говорят в компании. Сейчас выигрывает покупатель, который умеет торговаться, он может получить дисконт в 4-5% от изначально заявленной стоимости объекта.

Спрос снижается преимущественно за счет ипотечников, которые уже не могут позволить себе покупку квартир по выросшим ценам и ставкам (за последние полгода кредит на "вторичку" в крупнейших банках подорожал примерно на 0,5%).

"Об этом косвенно свидетельствует и рост потенциального спроса на однокомнатные квартиры в августе-сентябре - на них пришлось 34% всех просмотров против 31% в прошлом году", - говорит Кирюхина. Рост заболеваемости в последние дни также настораживает потенциальных покупателей жилья, отмечает она: учитывая прошлый опыт, когда из-за локдауна многие потеряли привычный уровень дохода, потенциальные покупатели не будут торопиться со сделками.

Повышение ставок по ипотеке обычно приводит к тому, что некоторые покупатели, которые ранее собирались оформить кредит, откладывают выход на сделку, говорит директор Департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

"Если проанализировать развитие вторичного сегмента жилья с начала года, то за это время из-за постепенного роста ставок по ипотеке мы недосчитались примерно 10% сделок от общего объема спроса", - считает он. Еще одно неприятная для рынка тенденция - увеличение доходности банковских вкладов на фоне роста ключевой ставки ЦБ.

"Выбирая между приобретением недвижимости для сохранения средств (и, возможно, дальнейшей сдачи в аренду) и депозитом в банке, владельцы крупных накоплений зачастую будут делать выбор в пользу последнего варианта", - считает Шлома.