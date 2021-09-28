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28.09.2021 15:14
Рубрика: Власть

Путин не исключил новых мер поддержки семей с детьми

Текст: Кира Латухина
Поддержка семей с детьми остается в центре внимания государства, заявил президент на совещании по экономическим вопросам, которое он провел в формате видеоконференции.

Владимир Путин отметил, что важно своевременно вносить коррективы в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет", - подчеркнул Путин.

"В ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми", - напомнил задачу президент. "В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы", - заключил Путин.

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