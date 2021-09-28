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28.09.2021 14:51
Рубрика: Власть

Путин пообещал продолжить повышать пенсии

Текст: Кира Латухина
На совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил о системной работе по повышению доходов граждан. Пенсии будут увеличиваться, средства на это заложены в бюджет, возрастет и денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов, продолжат получать поддержку семьи с детьми.

Ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, турбулентной, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно в фокусе внимания, заметил Владимир Путин. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, чтобы своевременно вносить уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности - запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми.

Фото: РИА Новости
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Адресная поддержка - часть системной работы по повышению доходов граждан. "В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - также заявил президент.

Приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов. В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять процентов в год, сообщил Путин. А в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут увеличены темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно. В новый бюджет также заложены и выплаты семьям с детьми.

Власть Работа власти Госуправление Президент Повышение пенсий

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