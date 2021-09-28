Путин потребовал "вытащить людей из трущоб"

Ускорить расселение аварийного жилья поручил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства поднял вопрос создания современной, комфортной среды для жизни. "И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели", - подчеркнул он.

Прежде всего, речь об ускорении программы расселения аварийного жилья. "Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - напомнил задачу президент. "Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета", - сказал он чиновникам.