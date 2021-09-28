Путин проведет совещание по бюджету

Президент во вторник проведет совещание по экономическим вопросам. Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огарево.

Речь идет о завершении работы над основным финансовым документом. "Проект бюджета готов, это последние штрихи", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании примут участие руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, челябинский губернатор и глава комиссии Госсовета по экономике и финансам Алексей Текслер, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Открытым будет выступление Путина.