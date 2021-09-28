Брянские следователи раскрыли убийство 19-летней давности

Под Брянском завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки в 2004 году. Убийцу нашли в колонии, где он отбывал наказание за другие преступления.

Вечером 2 ноября 2004 года в поселке Супонева нашли тело 80-летней женщины со следами насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, несмотря на большой объем следственных действий и экспертиз.

Лишь автоматизация баз данных и криминалистических учетов, расширение возможностей экспертов-криминалистов СК, упорство и настойчивость следователей позволили в конце концов выйти на след подозреваемого, рассказали в ведомстве.

Участники следственно-оперативной группы повторно проанализировали материалы дела, нашли вещественные доказательства с генетической и другой значимой для расследования информацией и выяснили, что к убийству может быть причастен 51-летний житель того же поселка, отбывающий сейчас наказание.

Когда ему предъявили доказательство, мужчина сознался и рассказал, что в тот день он пришел к женщине купить спиртного. Получив отказ, разозлился и ударил ее несколько раз стеклянной банкой по голове, а затем задушил.

Уголовное дело об убийстве направлено в суд.