ЦБ сделал прогноз развития экономики регионов

Коммуникационные сессии Центрального Банка РФ и бизнес-сообщества возобновились в очном формате в российских регионах. Предприниматели встречались с руководителем департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кириллом Тремасовым. Посетив сначала Курскую, а потом Белгородскую область, Кирилл Викторович отметил, что вопросы и чаяния бизнеса на местах очень похожи между собой и в некоторой степени диалоги с бизнес-сообществом влияют на денежно-кредитную политику в стране. Как именно, Кирилл Тремасов рассказал в интервью "Российской газете".

Кирилл Викторович, коммуникационные сессии Банка России с бизнес-сообществом регионов уже стали традиционными. За последние дни вы посетили не один регион. С какой целью беседуете с предпринимателями?

Кирилл Тремасов: Основная цель коммуникационных сессий - сделать нашу политику понятной и прозрачной. Мы придерживаемся стратегии таргетирования инфляции, которая не должна расти более чем на четыре процента в год. Для того чтобы это происходило, у нас есть набор инструментов, главный из которых - ключевая ставка. И нам важно доверие общества при решении этой задачи. Коммуникационные сессии позволяют получить обратную связь от бизнеса в регионах.

Отличаются ли чаяния предпринимательского сообщества от региона к региону?

Кирилл Тремасов: Круг вопросов, которые задают предприниматели, примерно одинаков. Всех волнует то, что произошло за последний год с ценами. Действительно, инфляция отклонилась от нашей цели и на конец августа составляла 6,7 процента. Экономика за последние полтора года пережила нестандартные события. Многие происходящие сегодня процессы видим впервые: к примеру, дисбаланс в динамике спроса и предложения или изменение структуры потребления - смещение спроса от услуг к товарам. И ускорение инфляции - общемировой тренд. В США, к примеру, она достигла 30-летнего максимума. И важную роль в этом сыграли как раз изменения в структуре потребления. Многие секторы услуг до сих пор остаются в достаточной степени закрытыми. Самый яркий пример - международный туризм: эта услуга по большей части недоступна. Но спрос из этого сектора переместился в товарную розницу. Люди стали потреблять больше товаров - так происходит по всему миру. К примеру, вы не поехали в отпуск, а начали делать ремонт. Изменилась структура предпочтений: повысился спрос на загородное жилье, на его обустройство, мебель и технику для дома. И это во многом произошло скачкообразно. В локдаун наблюдалось и падение доходов, но это явление было достаточно быстро компенсировано за счет бюджетных и монетарных стимулов. Ведь правительства по всему миру что делали? Наращивали долг, увеличивали расходы, осуществляли прямые выплаты, поддержку бизнеса. И это действительно поддержало и доходы населения, и бизнес. Банк России, снизив ключевую ставку, поддержал динамику кредитования. Во всех предыдущих кризисных эпизодах мы наблюдали так называемое кредитное сжатие. В этот раз таких тенденций не было, кредиты продолжали расти, а ряд льготных программ, например в ипотеке, вызвал просто бум в этом секторе - темпы роста достигали 30 процентов. Рост кредита - фактор, который поддерживает спрос в экономике. На многих товарных рынках, как следствие, возник дисбаланс: спрос растет, а предложение не может быстро под него подстроиться. Многие предприятия, впервые столкнувшись с таким скачкообразным ростом спроса на свою продукцию, решили просто выдержать паузу. Ведь для того чтобы увеличить производство, нужно нанимать персонал, инвестировать - это целый процесс.

Мы можем обеспечивать макростабильность - это важный фактор для инвестиций, он позволяет лучше просчитывать ситуацию

Какие факторы могут повлиять на восстановление экономики?

Кирилл Тремасов: Экономика восстановилась. Объем валового внутреннего продукта уже во втором квартале вернулся на допандемийный уровень. Часть отраслей даже показала рост. Однако теперь мы уже не будем видеть таких высоких темпов, как наблюдали в последние кварталы. Это был рост с кризисной базы, и теперь он естественным образом начнет замедляться. Денежно-кредитная политика не может влиять на этот тренд. Долгосрочные темпы роста экономики определяются тремя факторами: трудом, капиталом и производительностью. Последний фактор - самый важный. Динамика производительности определяет более половины экономического роста в долгосрочной перспективе. Инструментами денежно-кредитной политики мы можем сглаживать циклы в условиях кризиса и в условиях перегрева. Ведь перегрев - опасная ситуация, когда повышение спроса выше, чем потенциальные возможности расширения предложения, это выливается в рост цен. Вы не получите больше товаров - вы получите более высокие цены. Но мы можем обеспечивать макростабильность - это важный фактор для инвестиций, он позволяет лучше просчитывать ситуацию, снижает неопределенность, риски и действительно позитивно сказывается на инвестиционной активности.

Сейчас внимание бизнес-сообщества приковано к ключевой ставке, и если сначала Банк России целенаправленно ее снижал, то теперь начался ее рост.

Расскажите, какова ее динамика - и каковы прогнозы?

Кирилл Тремасов: Банк России с весны начал публиковать прогноз ключевой ставки как часть общего прогноза развития экономики. Диапазон среднегодовой ставки в следующем году - шесть-семь процентов, на 2023-й - пять-шесть процентов. Прогнозируем возвращение ключевой ставки к тому уровню, который мы оцениваем как нейтральный.

Как это повлияет на кредитование?

Кирилл Тремасов: В связи с льготными программами хочется напомнить, что в экономике не бывает ничего бесплатного. Если кто-то получает льготный кредит, то за это кто-то платит. При прочих равных если объем льготного кредитования велик, то мы для удержания инфляции у цели будем вынуждены повышать ставку, чего могли бы не делать. Льготные программы искажают денежно-кредитную политику и должны использоваться в очень ограниченном объеме и применяться точечно.

Как повлияет ключевая ставка на уровень процентных ставок в экономике? Здесь надо говорить о стоимости коротких денег: кредитов, депозитов сроком до года... С начала года мы подняли ключевую ставку на 2,5 процентного пункта - и примерно на столько же выросла и стоимость коротких денег, в том числе и депозитов. Последнее тоже важно, ведь снижение ставок по ним в прошлом году привело к тому, что люди стали больше тратить и меньше сберегать, а это один из факторов, который поддержал спрос. Сейчас наметился разворот. Мы видели, что уже в июле отток средств со срочных вкладов прекратился, а в августе начался возврат денег на срочные депозиты. Скорее всего, мы находимся в той переломной точке, когда склонность к сбережениям несколько возрастет и это немного охладит перегретый спрос во многих сегментах рынка.

Стоимость длинных денег определяется сложнее. Тут уже нет прямой зависимости от ключевой ставки. Это во многом ожидания будущей инфляции и, соответственно, будущей ставки по коротким деньгам. Как банки устанавливают ставку по кредитам? Они в качестве основы берут ставки, по которым правительство привлекает деньги. Мы начали повышать ставку в марте, но стоимость заимствования для правительства по десятилетним облигациям практически не изменилась. Стоимость длинных денег больше привязана к нашему таргету по инфляции, определяется доверием к нему. Рынок верит, что мы вернем инфляцию к цели, поэтому ожидать значительного роста стоимости кредитов на длинные сроки не стоит. Ипотечные кредиты, кстати, тоже длинные. И, повышая ключевую ставку, мы в некоторой степени обеспечиваем стабильность ставок по ипотеке.