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28.09.2021 08:32
Рубрика: Общество

Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице принял первых пациентов

Текст: Любовь Проценко

Центр амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы начал работу после капремонта. Располагается он теперь в отдельном пятиэтажном здании и оснащен самым современным оборудованием, а для пациентов созданы максимально комфортные условия. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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Она рассказала: "Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения - начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах. Ежегодно здесь будет проводиться до 160 тысяч консультаций, не считая различных видов лечения. Это почти в два раза больше, чем ранее".

По словам Анастасии Раковой, сосредоточение в одном месте самых современных видов диагностики, уникальных цифровых технологий, а также возможность тесного взаимодействия врачей различных специальностей полностью соответствует лучшим мировым стандартам в организации онкологической помощи.

Помимо возможности проведения всех видов инструментальных и лабораторных диагностических обследований в центре, отдельные манипуляции доступны пациентам прямо во время первичного осмотра. В частности, онкомаммолог при необходимости сможет сразу выполнить биопсию молочной железы. Результатом улучшенной маршрутизации пациентов станет ускорение начала лечения, что крайне важно при онкологии.

Имеется в центре и собственная операционная с палатой пробуждения на четыре койки для выполнения биопсий и малых операций, а также дневной стационар на 22 койки, рассчитанный на ежегодное проведение до 25 тысяч курсов химиотерапии. Широкое использование телемедицинских технологий позволит проводить онкологические консилиумы со специалистами других клиник для обсуждения сложных клинических случаев.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Обратиться в центр жители Западного округа смогут по направлению из поликлиники в случае выявления симптомов/признаков злокачественного новообразования.

В ЦАОП переведены специалисты четырех онкологических отделений, которые до этого находились в поликлиниках разных районов ЗАО. Это онкологическое отделение №1 ЦАОП ГКБ им. С.П. Боткина (улица Крылатские Холмы, дом 30, корпус 2), онкологическое отделение №2 ЦАОП ГКБ им. С.П. Боткина (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1), онкологическое отделение №3 ЦАОП ГКБ им. С.П. Боткина (улица Скульптора Мухиной, дом 14), онкологическое отделение № 4 центра амбулаторной онкологической помощи больницы имени С.П. Боткина (Физкультурный проезд, дом 6).

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