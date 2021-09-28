Для воронежских учреждений соцзащиты закупили компьютеры и оргтехнику

Новости

В Москве арестован мужчина за нападение с топором на посетителей "Магнита" 17:24
В Москве осудили женщину, пытавшуюся продать 13-летнюю дочь в секс-рабство 17:16
На Урале мобильные ядерные комплексы "Ярс" вывели в полевые районы 17:12
Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре 16:55
Ульянов: Альянс AUKUS создаст дополнительную напряженность 16:54
В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову 16:46
В Прикамье ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий 16:45
В Беларуси предложили провести отдельный референдум по смертной казни 16:36
Дело в отношении видеоблогера Юрия Дудя суд начнет слушать 20 октября 16:34
"Союз МС-18" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС 16:29
Иностранным туристам назвали дату открытия Гоа 16:25
Шесть автомобилей столкнулись на востоке Москвы 16:16
Минюст внес в список иностранных агентов ООО "Важные иноагенты" 16:13
В Махачкале СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме 15:57
ОПЕК раскрыла главного "виновника" снижения спроса на нефть 15:54
ОПЕК: Спрос на нефть в развитых странах не вернется на докризисный уровень 15:53
Чижов: Москва не ожидает радикальных перемен в политике ФРГ после выборов 15:47
Умер чемпион мира по футболу 1966 года Роджер Хант 15:46
Видеотрансляция: Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС 15:43
Сенатор рассказала, каким будет средний размер пенсии в 2024 году 15:40
Туроператоры назвали самые востребованные направления россиян в ноябре 15:29
Поддержку в качестве кандидатов на участие в "Приоритете 2030" получат 15 вузов 15:23
В Казани вынесли приговор экс-главе "Татфондбанка" 15:23
Мясников развеял миф о растущем риске сердечного приступа из-за сна 15:08
В Волгодонске атлеты вручную сдвинули корпус атомного реактора 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 17:04

Для воронежских учреждений соцзащиты закупили компьютеры и оргтехнику

Около 20 учреждений социальной защиты были отремонтированы в этом году в Воронежской области при содействии депутатов облдумы. Благодаря заявкам парламентариев почти 50 объектов соцслужб региона смогли улучшить свою материально-техническую базу. Всего на эти цели было направлено из областного бюджета 6,6 миллиона рублей.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Оперативно были профинансированы и различные социальные проекты, организована подписка на периодические издания для ветеранских организаций, укомплектованы комнаты психологической разгрузки в учреждениях соцзащиты.

- Прямой контакт с избирателями - приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами - позволяет оперативно реагировать на запросы людей, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти региона, в том числе Воронежской областной думы.

Фото: Воронежская областная Дума
300 воронежских учреждений образования получили допфинансирование

Владимир Нетесов также отметил, что в последние годы наша область становится участником пилотных проектов в сфере социальной защиты при реализации мероприятий федерального масштаба. В частности, в регионе создана система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, а также внедрены бережливые технологий в процессы предоставления мер социальной поддержки.

Летом в Парламентском центре состоялись слушания, посвященные соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам обсуждения были подготовлены законодательные инициативы, направленные на решение ряда проблемным вопросов в данной сфере.

Кстати

За счет личных средств депутатов облдумы дети из многодетных и неполных семей соцработников из разных уголков области смогли этим летом отдохнуть во Всероссийском детском оздоровительном центре "Орленок".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Путин потребовал "вытащить людей из трущоб"
Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
Минстрой хочет передать контроль за лифтами их изготовителям
В Совете по науке обсудили проект экологического развития России до 2030 года
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes