Для воронежских учреждений соцзащиты закупили компьютеры и оргтехнику

Около 20 учреждений социальной защиты были отремонтированы в этом году в Воронежской области при содействии депутатов облдумы. Благодаря заявкам парламентариев почти 50 объектов соцслужб региона смогли улучшить свою материально-техническую базу. Всего на эти цели было направлено из областного бюджета 6,6 миллиона рублей.

Оперативно были профинансированы и различные социальные проекты, организована подписка на периодические издания для ветеранских организаций, укомплектованы комнаты психологической разгрузки в учреждениях соцзащиты.

- Прямой контакт с избирателями - приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами, профессиональными сообществами - позволяет оперативно реагировать на запросы людей, - отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Социальная защита населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти региона, в том числе Воронежской областной думы.

Владимир Нетесов также отметил, что в последние годы наша область становится участником пилотных проектов в сфере социальной защиты при реализации мероприятий федерального масштаба. В частности, в регионе создана система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, а также внедрены бережливые технологий в процессы предоставления мер социальной поддержки.

Летом в Парламентском центре состоялись слушания, посвященные соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам обсуждения были подготовлены законодательные инициативы, направленные на решение ряда проблемным вопросов в данной сфере.

Кстати

За счет личных средств депутатов облдумы дети из многодетных и неполных семей соцработников из разных уголков области смогли этим летом отдохнуть во Всероссийском детском оздоровительном центре "Орленок".