Днем 28 сентября в столичном регионе закончатся дожди

Если в утренние часы столичный регион еще заливали дожди, то, как обещает Метеобюро Москвы и области, уже днем облака станут выше, а дожди прекратятся.

По данным метеорологов, во вторник на погоду в регионе начнет влиять антициклон. Он поднимет атмосферное давление до 759 мм рт. ст.. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве +12, по области до +14 градусов.

Кстати, самая высокая температура 28 сентября была в 1924 году, воздух прогрелся до +23,8. А самым холодным был этот день в 1882 году, когда воздух остыл до -4,6.