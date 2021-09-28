Фонтаны в Москве выключат первого октября

Сезон работы фонтанов в Москве завершится первого октября. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков. После того, как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом, - рассказал Петр Бирюков. - Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в течение зимы столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.

Напомним, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.