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28.09.2021 09:46

Как цифровизация ускоряет строительство

Текст: Гайк Айрапетян (сооснователь платформы для автоматизации строительных компаний)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 221(8572)
Сегодня обострилась необходимость цифровизации строительства и управления недвижимостью. Пока уровень внедрения высокотехнологичных решений невысок. По данным Росстата, доля совокупных инвестиций в цифровизацию в основной капитал строительных организаций по итогам 2020 года составила лишь полпроцента. Однако эффективность этих вложений не вызывает сомнений.

Например, пандемия ускорила внедрение цифровых решений для организации работы бэк-офиса строительных компаний, более точного анализа аудитории покупателей жилой недвижимости. Способствовали развитию онлайн-сегмента продаж и действия банковского регулятора. Весной прошедшего года Центральный банк РФ разрешил заключать ипотечные сделки без необходимости физического визита в банк, а уже в сентябре доля онлайн-договоров в совокупном объеме выданных ипотечных кредитов составила порядка 40 процентов.

Фото: iStock
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Кризисные явления помогли определить те направления цифровизации, которые необходимо развивать в первую очередь. Это интеграция ИТ-систем для эффективного обмена данными и максимальной автоматизации бизнес-процессов, передача функции контроля "умным" алгоритмам, обеспечение сквозного учета. Также актуально налаживание систем, позволяющих выстраивать и координировать взаимоотношения с клиентами и поставщиками товаров и услуг.

По результатам опроса, проведенного нами в 2021 году, более половины строительно-ремонтных компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства видят основной целью цифровизации бизнеса объединение всех рабочих процессов в одном сервисе. Запрос на более эффективное планирование проектов, прозрачный контроль строительных работ и складской учет выразили более 17 процентов участников опроса. Десятая часть респондентов оказалась заинтересована в ускорении составления смет, примерно столько же компаний считают приоритетной целью автоматизации сохранение полной информации по осуществляемой деятельности.

Участники опроса также стремятся снизить издержки: наладить прозрачный финансовый учет, перестать терять деньги в снабжении, ускорить составление актов о приемке выполненных работ (КС2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС3), автоматизировать расчет заработной платы.

Для решения этих задач, по данным опроса международной аудиторской компании КПМГ, треть строительных компаний используют покупные ИТ-решения, столько же респондентов - собственные разработки, остальные вовсе не используют в своей работе цифровые продукты.

Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий

Цифровизация рабочих процессов позволяет оптимизировать свою деятельность. Так, строительно-ремонтная компания из Рязани, внедрив в работу ИТ-решения, направленные на автоматизацию составления рабочего графика и согласования сметы, смогла сократить цикл производственных работ в полтора раза, а срок составления смет - в четыре. Производственно-строительной компании из Дубны удалось сократить срок составления смет в семь раз и начать отслеживать рабочий процесс в режиме реального времени.

Качество услуг на рынке недвижимости зависит от долгосрочной инновационной стратегии. Впереди большой путь цифровой трансформации, становление новых норм для поставщиков инновационных решений, а также разработка стандартов и подходов для обеспечения обмена цифровыми данными.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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