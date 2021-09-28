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28.09.2021 10:29

Количество вакансий в ЦФО заметно выросло

Текст: Ирина Веретенникова (директор макрорегиона Юг компании HeadHunter)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 221(8572)
Активность работодателей и соискателей в этом году сильно отличается. За последний месяц количество вакансий от компаний Центрального федерального округа выросло на четыре процента.

А с января число предложений от работодателей увеличилось на 62 процента к аналогичному периоду 2020-го. Соискательское поведение, напротив, более пассивное: за август прирост резюме составил всего один процент. За январь - август 2021 года и вовсе фиксируется отрицательная динамика (-1 процент) по сравнению с прошлым годом.

Фото: Иван Фадеев
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Уровень конкуренции в ЦФО - четыре человека на одно вакантное место, значит, рынок остается соискательским. И в ближайшие два-три года улучшения ситуации не предвидится. Дефицит персонала наблюдается практически во всех профессиональных сферах. На рынок труда в России оказывают сильное влияние такие фундаментальные факторы, как дефицит молодежи (ввиду демографической ямы), отсутствие рабочей силы из ближнего зарубежья, отток специалистов в собственный бизнес и фриланс.

Сегодня самыми востребованными в ЦФО стали специалисты профессиональной сферы "Продажи" - число предложений в данной области составило 27 процентов от общего числа вакансий на hh.ru. Пользуются спросом профессионалы в сфере ИТ и начинающие специалисты. В топ-5 вошли кандидаты из рабочего персонала, транспортной сферы и логистики.

Высокую активность по поиску работу на данный момент проявляют специалисты, только начинающие карьеру, - в ЦФО доля таких резюме составила 16 процентов от общего числа. В регионе активно искали предложения о работе в сфере "Продажи" (11 процентов). Третью позицию по популярности среди соискателей заняла сфера "Административный персонал", на четвертом и пятом местах сферы "Информационные технологии, телеком" и "Транспорт и логистика".

Компаниям не стоит сейчас устанавливать узкие требования по возрасту, полу, географии

При этом значительного роста зарплат на фоне роста конкуренции за специалистов в ЦФО не наблюдается. По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата на данный момент в ЦФО - 37540 рублей, а ожидаемая - 40 тысяч рублей. Рекордсменом по предложению стала Тульская область, где медианная зарплата составляет 45 тысяч рублей. На втором месте расположились Калужская, Тверская и Рязанская области - 40 тысяч. Третье место в рейтинге занимает Тамбовская область - 38,5 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты отмечаются в Ярославской, Орловской, Курской, Костромской и Ивановской областях. В среднем медианные показатели зарплаты здесь составляют 35 тысяч рублей.

Следует раздвигать рамки поиска. Компаниям не стоит сейчас устанавливать при подборе на позицию узкие требования по возрасту, полу, географии. В гонке за персоналом в 2021 году выиграет работодатель, отказавшийся от эйджизма при подборе, направивший свои силы в обучение и переобучение на рабочем месте специалистов с разным опытом.

Что касается привлечения молодых специалистов, привыкших к мессенджерам, то мы рекомендуем ценить каждый полученный от них отклик. Иначе конкуренты обработают быстрее и пригласят соискателя к себе. Важно понимать: если в бизнесе вы конкурируете только со своим сегментом, то в поиске кандидатов соревнуетесь теперь с любой компанией на рынке.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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