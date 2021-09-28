Курский карьер принял первых туристов

На Михайловском горно-обогатительном комбинате имени Андрея Варичева прошли первые экскурсии. Поездки на знаковые предприятия Курской области анонсировали в июле на всероссийском форуме, посвященном промышленному туризму. Тогда многие участники не скрывали своего скептического настроя в отношении этой идеи, говоря в кулуарах форума и о сложности задачи для самих предприятий, и о невысоком интересе путешественников к подобным поездкам. Однако начало положено, и опыт горняков готовятся перенять другие компании.

Со смотровой площадки

Крупнейшее месторождение железной руды - Курская магнитная аномалия - в городе Железногорске дает о себе знать сразу. Конечно, мало кто достает из кармана компас, чтобы отметить, что его стрелка в замешательстве. Однако любой местный житель тут же посоветует каждому приезжему посетить смотровую площадку Михайловского ГОКа.

На сделанных из космоса фото карьер выглядит как огромная дыра, размер которой почти сопоставим с территорией Железногорска - города-спутника ГОКа. Но со смотровой площадки таким огромным он совсем не кажется до тех пор, пока не увидишь крохотные машины, которые работают внизу. Впрочем, такое представление о технике весьма обманчиво. Ведь одно колесо этих машин гораздо выше среднего человеческого роста.

Туристы могут пройти по нескольким маршрутам. Гости смогут увидеть панораму железорудного месторождения, затем дробильно-конвейерный комплекс, который признан уникальным в отрасли. О технике опытный экскурсовод рассказывает образно и живо. Например, кузов 130-тонного БелАЗа, который работает здесь, сравнивают с двух- или трехкомнатной квартирой, ведь его площадь более 70 квадратных метров. Причем это сравнение горняки считают не самым удачным: колесо машины в стандартную квартиру не поместится - разрушит потолок своей высотой в 3,6 метра. Помимо фабрики окомкования, музея истории комбината, туристы посетят столовую, где их угостят обедом горняка. Кроме ярких впечатлений, гостям гарантируют массу мест для селфи на фоне гигантских машин, а также широкий ассортимент сувениров.

Управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров отмечает, что, несмотря на большой опыт экскурсий по производственным площадкам комбината для разных гостей - от руководителей государства до звезд эстрады и известных спортсменов, - организовать постоянные туристические маршруты, площадку для их презентации, службу заказа было непросто. Всему этому предшествовала колоссальная подготовительная работа, за которую он поблагодарил сотрудников комбината, прежде всего - обеспечивших безопасность экскурсионных маршрутов для туристов.

Зачем это нужно?

Интерес к экскурсиям на горно-обогатительный комбинат уже есть не только в Курской, но и в соседних Белгородской и Орловской областях.

- То, что мы теперь будем на регулярной основе принимать гостей, заставит нас повысить и культуру производства, и уровень безопасности, - отмечает Антон Захаров.

Для управляющего холдинга начало такой практики тоже имеет большое значение. Директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании Юлия Мазанова называет промышленный туризм частью комплексного подхода к развитию городов, в которых располагаются предприятия холдинга.

Посещение карьера и других производственных объектов будет встроено в туристические маршруты Курской области

- Теперь, когда мы открыли двери для посетителей, для тех, кому интересны и профессия горняка, и то, как бьется сердце железного города, мы планируем организовать экскурсионные маршруты на всех предприятиях компании, - отметила она.

Однако это лишь первый шаг на пути развития нового формата курского туризма в целом. Эксперты отрасли ожидают, что промышленные экскурсии достигнут синергетического эффекта. Они станут стимулировать интерес путешественников к региону в целом.

- Посещение карьера и впечатляющих производственных объектов предприятия будет встроено в туристические маршруты Курской области и послужит росту инвестиций в регион, - уверена Юлия Мазанова.

Последнее, по ее словам, относится прежде всего к малому и среднему бизнесу. Гостиницы и кафе, придорожные кемпинги и масса других объектов могут быть построены здесь в качестве инфраструктуры для гостей города и региона. Не стоит забывать и о производстве сувенирной продукции и так называемых гостинцах, которыми могут быть те же местные гастрономические бренды: пряники, чай, фермерские сыры и многое другое.

Точка роста

Постоянно стимулировать интерес туристов к добыче железной руды только лишь незабываемым зрелищем добычи и превращения куска кварцита в окатыш не получится. Поэтому уже в самом начале пути развития промышленного туризма в Курской области думают над тем, как привлекать туристов в регион снова и снова.

Эксперты предлагают совершенствовать маршруты с привязкой к некоторым датам. К примеру, в 2023 году в карьере Михайловского горно-обогатительного комбината будет добыта двухмиллиардная тонна руды. Всего объема добычи хватило бы на строительство железной дороги, которая смогла бы 600 с лишним раз обогнуть земной шар. Еще на форуме промышленного туризма эксперты высказывали уверенность в том, что первыми открыть экскурсии должны предприятия-гиганты. Ведь, как правило, они являются не только градообразующими, ключевыми работодателями для одного или нескольких населенных пунктов, а значит, люди нуждаются в них как в некоей опоре, в безопасности которой важно быть уверенными. К слову, именно поэтому Курская АЭС начала экскурсии для детей в собственный музей задолго до того, как о понятии "промышленный туризм" задумались в Соловьином крае.

Теперь же правильность этого тезиса подтвердилось. Здесь уверены: металлургия станет более понятной даже далеким от отрасли людям, новые тренды, связанные с внедрением зеленых технологий, позволят укрепить доверие и к новым проектам, а это уже залог инвестиционной привлекательности области в целом.

Курский губернатор Роман Старовойт отметил, что промышленный туризм имеет еще и профориентационную цель. Мало кто знает, что каждый пятый курянин трудится именно в промышленности, и это важно понимать подрастающему поколению, зачастую уверенному в невысоком промпотенциале малой родины.

Впрочем, развенчать этот миф уже готовы и другие предприятия Курской области. И если на Курской АЭС, Курском электроаппаратном заводе, предприятии "Совтест АТЕ" говорили о намерении создать экскурсионные маршруты и ранее, то теперь пивоваренная компания "Чешский лев" тоже выразила готовность присоединиться к ним с собственной турпрограммой.