Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

При составлении рейтинга сотни лучших мировых мегаполисов учитывалось удобство жизни в них, условия для ведения бизнеса, а также туристическая привлекательность.

В итоге первое место занял Лондон, второе - Париж, третье - Нью-Йорк. Москва стала четвертой, опередив замкнувший топ-5 Дубай.

"Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", - рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.