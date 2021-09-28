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28.09.2021 10:50
Рубрика: Власть

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Текст: Сергей Бабкин
Москва второй год подряд вошла в топ-5 лучших городов мира. Об этом со ссылкой на рейтинг The World's 100 Best Cities от авторитетной консалтинговой компании Resonance Consultancy сообщает официальный портал столичной мэрии mos.ru.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

При составлении рейтинга сотни лучших мировых мегаполисов учитывалось удобство жизни в них, условия для ведения бизнеса, а также туристическая привлекательность.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фонтаны в Москве выключат 1 октября

В итоге первое место занял Лондон, второе - Париж, третье - Нью-Йорк. Москва стала четвертой, опередив замкнувший топ-5 Дубай.

"Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", - рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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