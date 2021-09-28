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28.09.2021 11:01
Рубрика: Власть

Москвичей пригласили на проверку сердца в центры госуслуг

Текст: Любовь Проценко

Во Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября, в центрах "Мои документы" пройдет акция, цель которой - привлечь внимание горожан к рискам развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также способам их предотвращения. Москвичи смогут сделать кардиограмму в 25 центрах госуслуг, посетить лекцию о здоровом сердце, а самые юные жители столицы - поучаствовать в мастер-классе. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

В офисах "Мои документы" здоровье проверили более 207 тысяч москвичей

"Наша глобальная цель - создать для москвичей все возможности для ведения здорового образа жизни, ведь это залог активного долголетия. Для ее достижения нужна не только развитая городская инфраструктура, ранняя диагностика заболеваний, как, например, в программе "Здоровая Москва" или при экспресс-проверке организма в МФЦ, но и информирование горожан, привлечение их внимания к вопросам здоровья. Во Всемирный день сердца "Мои документы" проведут акцию - жители смогут пройти кардиограмму в 25 офисах и получить билет на паблик-ток с врачом-кардиологом, который пройдет в формате "открытый прием". Центры госуслуг подготовили также онлайн-активности и мастер-класс для самых юных москвичей. Мы надеемся, что это поможет москвичам внедрить здоровые привычки".

В одном из 25 офисов "Мои документы" можно сделать кардиограмму и получить билет на паблик-ток с врачом-кардиологом в формате "открытый прием". Спикер расскажет, какие исследования необходимо проходить ежегодно, как на ранних стадиях выявить патологию, и даст рекомендации по ведению здорового образа жизни. Для использования кардиокресла на экране необходимо ввести номер полиса ОМС и следовать простой инструкции. По итогам измерения кардиограмма в виде медицинского документа поступит в электронную медкарту, будет доступна вам, вашему терапевту и профильным специалистам.

29 сентября в аккаунте Instagram @mydocs_mos в stories появятся советы для здоровья сердца. Нужно лишь сделать скриншот и "дать обещание" своему сердцу, затем выложить процесс выполнения рекомендаций в stories, отметить аккаунт @mydocs_mos - участников ждут брендированные подарки "Мои документы".

Самых юных посетителей приглашают на творческий мастер-класс во флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ. 29 сентября в течение дня участников научат создавать кольцо в виде сердца из бумаги.

Также во всех столичных центрах госуслуг размещены тонометры для измерения артериального давления. А в 69 офисах можно пройти медицинское обследование с помощью современного диагностического комплекса.

Пилотный проект по кардиомониторингу в 25 центрах госуслуг реализуется Московским центром инноваций в здравоохранении совместно с российской компанией "CardioQVARK". Кардиокресло позволяет быстро и самостоятельно провести скрининг нарушений сердечного ритма без участия медперсонала.

Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

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