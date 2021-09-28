На форуме древних городов обсудили экспорт российской продукции

Практические вопросы выхода на рынки Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Германии, Франции и стран Африки обсудили участники IV Делового форума "Дни международного бизнеса в Рязанской области". В ходе активного диалога, в котором участвовали послы ряда стран, неоднократно говорилось о взаимном интересе к налаживанию деловых отношений. Дни международного бизнеса проходили в рамках IV Международного форума древних городов.

Как отмечают организаторы, проведение форума играет немаловажную роль в установлении партнерских отношений с представителями делегаций из разных стран мира, развитии сотрудничества с другими регионами, привлечении в Рязанскую область инвестиций, повышении туристической привлекательности. Примечателен состав участников пленарного заседания. Это Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Джонсон Агара Олва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кения в РФ Бенсон Генри Оума Огуту, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в РФ Алемайеху Тегену Аргау, Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов. Как пояснил генеральный директор АО "Корпорация развития Рязанской области" Артем Никитин, выбор стран обусловлен опытом взаимных торговых отношений и перспективами дальнейшего развития. Так, в ходе пленарного заседания не единожды отмечалось, что рынок стран Африки и Центральной Азии сегодня более привлекателен для российских регионов, чем рынок той же Европы, "который забит и куда соваться не стоит". В то же время есть понимание и того, что работать в этих странах будет тот, кто первым придет на эти рынки.

Представители стран Африки и Центральной Азии говорили о желании сотрудничать с российской глубинкой и "вместе идти в будущее". Так, посол Узбекистана Ботиржон Асадов отметил, что товарооборот с Россией в пандемию даже вырос за счет товаров глубокой переработки. По его словам, основной упор в развитии торгово-экономических отношений в Узбекистане делают на формировании логистической инфраструктуры, которая позволила бы уменьшить транспортную составляющую. Интерес представляют и различные варианты локализации производств как на территории республики, так и России. В качестве отраслей, перспективных для развития сотрудничества, он упомянул текстильную промышленность, строительный сектор, обозначил заинтересованность в российских поставках нефтегазового оборудования, оборудования для пищевой и химической промышленности. Он упомянул и сферу образования, которую, по мнению посла, "можно выводить на коммерческую составляющую". А рязанским бизнесменам посоветовал воспользоваться специальным сайтом, на котором узбекские предприниматели размещают свои предложения.

- Россия - это новый интерес, - заявил Посол Республики Кения в РФ Огуту Бенсон Генри Оума, отметив, что приоритетом сегодня является торговля между нашими странами, которая пока минимальна.

По его словам, есть все возможности для увеличения торгового товарооборота. Господин Оума подчеркнул, что в зону интересов его страны, в частности, входят медицинские препараты, производство вакцины, сотрудничество в энергетической отрасли. Он также заявил о том, что в рамках визита в рязанский регион он намерен побывать на местных предприятиях, и о том, что в Кении интерес к российским производителям огромный.

О том, что хорошим покупателем товаров из России может стать Уганда, говорил посол этой страны в РФ Олва Джонсон Агары. В то же время, по его словам, люди в России мало знают об Африке, поэтому в Уганде решили "проникать в глубинные регионы России". Заодно он призвал закупать в его стране чай и кофе. К слову, рязанский бизнес уже начал торить дорожку в этом направлении.

Рынок стран Африки и Центральной Азии сегодня более привлекателен для российских регионов, чем европейский

О готовности к совместной работе с российскими регионами говорил и Посол Республики Эфиопия в РФ Алемайеху Тегену Аргау. Он подчеркнул важность просвещения бизнес-сообщества обеих стран в сфере взаимных возможностей.

- Сегодня перед нами множество вызовов, в том числе те, которые поставила пандемия ковида. Вызовы повсюду: и в России, и в Африке, - отметил посол.

Участники форума говорили о необходимости развития горизонтальных связей между регионами - как российскими, так и зарубежными. Довольно активно обсуждались методы господдержки экспортно ориентированных предприятий. По мнению российских предпринимателей, сегодня львиная доля поддержки достается банкам. Обращали внимание и на такой момент, как несбалансированность между федеральными и региональными госструктурами при принятии решений о помощи бизнесу. "Любой бизнес идет туда, где есть спрос, где можно заработать, государству же надо компенсировать те направления, где это не всегда получается", - уверены предприниматели.

Подводя итоги пленарного заседания, глава региона Николай Любимов отметил, что, благодаря совместной работе бизнеса и государства, экспортная выручка в регионе, несмотря на пандемийный год, выросла в полтора раза. Комментируя участие целого ряда послов африканских стран в работе форума, Николай Любимов назвал их стратегически значимыми партнерами региона.

- У рязанских производителей стройматериалов появилась возможность участвовать в больших программах, которые сейчас реализуются в Кении, Уганде и Эфиопии. Представителям африканских стран также интересно сотрудничество в сфере образования, создания вакцин, - отметил глава региона.

Справка "РГ"

Форум древних городов проходит в Рязани в четвертый раз. Представители 200 городов из 60 стран, чья история насчитывает более 500 лет, обсуждают общие задачи: как сохранить историческое лицо и в то же время сделать старинные города удобными и комфортными; как развиваться, сохраняя аутентичность. С открытием форума рязанцев и всех участников мероприятия поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова. В ходе видеоприветствия она отметила: "Древние города - свидетели важнейших событий истории человечества. Идея международного форума, возникшая в Рязанской области, и инициатива создания Ассоциации древних городов получили положительный отклик во многих странах. Смотр, призванный объединить всех, кому небезразлична уникальная история городов старше 500 лет, проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и поддерживается Министерством культуры РФ. Это мероприятие способствует укреплению межрегиональных и международных связей, профессиональному общению, рождению партнерских отношений и совместных творческих проектов".