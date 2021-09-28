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28.09.2021 17:33

Новая техника для тушения лесных пожаров появилась во Владимирской области

Владимирская область закупила дополнительную технику для тушения лесных пожаров.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" на приобретение лесопожарной техники и оборудования Владимирская область дополнительно получила из федерального бюджета 17,8 миллиона рублей.

Это позволило закупить три специализированных полноприводных автобуса для перевозки пожарных при локализации и тушении крупных возгораний в лесном фонде. Машины предназначены для комплектования лесопожарных станций третьего типа, то есть в местах, где леса имеют высокую степень пожароопасности.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Новые автомобили будут направлены в Гусь-Хрустальный, Ковровский и Петушинский районы в филиалы специализированного предприятия по тушению лесных пожаров ГАУ ВО "Владлесхоз", - сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Всего в рамках нацпроекта "Экология" во Владимирской области в этом году на обновление парка лесопожарной техники направлено 47,8 миллиона рублей. Ранее были закуплены тракторы, пожарные машины-автоцистерны, автомобили с противопожарным оборудованием, квадрокоптеры, мотовездеход, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, генераторы и другое оборудование. Эта техника поступила в область еще весной и уже использовалась в нынешнем сезоне.

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