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28.09.2021 22:31
Рубрика: Экономика

Почему мир включил холодную Москву в число лучших городов

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8573)
Ни особенности погоды, ни санкции, ни напряженная ситуация с коронавирусом не помешали Москве второй год подряд войти в топ-5 лучших городов мира по версии авторитетного консалтингового агентства Resonance Consultancy. Как мы смогли опередить Дубай, Токио, Сингапур и Лос-Анджелес? И чего нам не хватает для попадания в топ-3, по версии аналитиков с мировым именем? "РГ" искала ответы в опубликованном отчете о глобальном исследовании жизни в мегаполисах.

Специалисты Resonance Consultancy анализировали обстановку в крупных городах по трем основным критериям: удобно ли живется местному населению, есть ли что посмотреть туристам, и насколько комфортны условия для создания и поддержки своего бизнеса. Многих конкурентов Москва опередила как раз по инфраструктуре для постоянного населения. Здесь главную роль сыграло открытие парков. Составителей рейтинга больше всего впечатлило открытие "Зарядья" и его мультимедийный комплекс. "Такой проект в России был реализован впервые со времен окончания Второй мировой войны", - говорится в исследовании.

В Москве составили рейтинг медсервисов на основе искусственного интеллекта

Добавила баллов программа "Моя улица". Авторы доклада отмечают: кампания по благоустройству была воспринята неоднозначно, не всем нравилось жить в атмосфере ремонта, сужение автомобильных улиц ради пешеходного приоритета вызывало критику водителей. Однако именно благодаря такой стратегии Москва и различные варианты хештегов с ее упоминанием стали одними из самых популярных в Instagram. Увесистым бонусом аналитики посчитали уровень образованности жителей города - из всех городов мира город проигрывает лишь Лондону и Санкт-Петербургу. Эксперты посчитали, что европейские и американские санкции только подогрели мировой интерес к Москве.

Войти в топ-3 Москве, судя по выводам Resonance Consultancy, помешали два фактора: коронавирус и погода

Особенно ясным это стало после ЧМ-2018. Постоянные упоминания Москвы в негативном контексте в западных СМИ так и подталкивали многих туристов узнать: что же там все-таки происходит в этом таинственном городе? Войти в топ-3 Москве, судя по выводам Resonance Consultancy, помешали два фактора: коронавирус и погода. Летом власти города ввели QR-коды для посещения кафе и общественных мест, что вызвало недовольство как у местных жителей, так и у потенциальных туристов. Отнял баллы у российской столицы и специфический летний климат. Сильные июньские ливни особенно на фоне жуткой жары приводят к подтоплениям улиц и не способствуют прогулкам, считают в Resonance Consultancy. Вместе с тем, даже несмотря на вычеты баллов по этим показателям, Москва все равно смогла опередить Токио, Дубай, Лос-Анджелес и другие мегаполисы мира.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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