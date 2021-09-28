Почему соискатель стал основной фигурой на рынке труда

С началом пандемии коронавируса рынок труда изменился кардинально. Сменились и подходы соискателей, и спектр возможностей, которые готовы предложить им компании.

Не секрет, что особую популярность приобрела удаленная работа. В 2020 году количество фрилансеров в России увеличилось в 2,8 раза. Страна вошла в первую десятку по объему рынка фриланса в денежном выражении. Однако свободная занятость сопряжена с определенными рисками. Фриланс требует значительных усилий при поиске заказов. Вне трудового договора никто не оплатит вам больничный, а если отношения с работодателем вообще никак не оформлены, он может не выплатить и обещанный гонорар.

По данным портала Superjob, рассматривать работу с черной или серой зарплатой сегодня готово менее 40 процентов соискателей. Работая по ТК, сотрудник даже в небольших компаниях имеет больше гарантий. Как минимум это стабильный ежемесячный доход и социальные выплаты. Однако в ситуации форс-мажора - той же пандемии - маленькие компании страдают первыми. У них нет ресурса, который позволил бы долгое время оставаться на плаву, поэтому в ход идут любые методы сокращения затрат, в том числе увольнение сотрудников.

Популярной остается работа в крупных надежных компаниях: для большинства соискателей стабильность является определяющим фактором при выборе работодателя. Она же влияет на решение оставаться в компании на многие годы. Это доказывают результаты исследования, которое мы провели среди своего персонала в августе 2021 года: 55 процентов респондентов отметили, что учитывали стабильность компании при выборе работы, трое из пяти продолжительно работают в сети по этой же причине.

Для большинства соискателей стабильность является определяющим фактором при выборе работодателя

У крупных работодателей есть определенный запас прочности, который позволяет выполнять взятые на себя обязательства в любых обстоятельствах. В период локдауна они оперативно организовали информационную, медицинскую и материальную помощь сотрудникам. Когда закрылись фуд-корты, мы перевели свой персонал на другие объекты, сохранив заработную плату в полном объеме.

Также одним из определяющих факторов при выборе формы занятости остается уровень предполагаемого дохода. Однако в 2021 году многие сотрудники рассматривают его в сочетании с интересными задачами, профессиональным развитием, весомым компенсационным пакетом. Другими словами, если до пандемии соискатели смотрели в основном на размер зарплаты, то сейчас они склонны детально разбирать, что стоит за этой цифрой.

В сфере общепита доход сотрудников складывается из нескольких составляющих. Например, у нас человек с момента приема на работу знает свою почасовую ставку и может самостоятельно подсчитать, какую сумму получит за месяц в зависимости от количества отработанных часов. Вырос профессионально, подтвердил навык - увеличилась ставка, а с ней и зарплата. Есть также бонусы за оборот ресторана. В первые месяцы работы действуют особые условия, вплоть до бесплатного проживания в корпоративном общежитии. Плюс медицинская страховка, питание, компенсация проезда и другие поощрения, которые складываются в весомую прибавку к доходу.

Тем, кто сейчас находится в поиске работы, при выборе компании стоит выяснить, как рассчитывается зарплата, что еще предлагают к ней в качестве добавки и имеют ли сотрудники возможность влиять на итоговый доход.

По данным HeadHunter.ru, в 2021 году наблюдается падение карьерного индекса минимум на 50 процентов. Это значит, что карьерные устремления соискателей снизились, людям важен баланс между профессиональной реализацией, уровнем дохода и другими сферами жизни.

Рынок отзывается на этот запрос гибким подходом к потребностям кандидатов. Многие компании ввели возможность выбирать фул-тайм или удобный дискретный график, узкую специальность или универсальную позицию, работу рядом с домом или с местом учебы. То есть сейчас совершенно не нужно жертвовать личной жизнью, чтобы нормально работать. В сетевых компаниях могут подобрать для каждого сотрудника удобную локацию, согласовать желаемый график и выделить наставника, который поможет спокойно адаптироваться в коллективе и определить наиболее интересный функционал.

Если соискатель хочет быстро сделать карьеру, максимально заработать, таких возможностей тоже достаточно, несмотря на кризисные явления в экономике. Если говорить о ресторанной сфере, то в период восстановления после пандемии мы наблюдаем значительный дефицит персонала и готовы вкладывать в сотрудников большие ресурсы. Можно прийти стажером без опыта работы и за год стать администратором ресторана. А за два года - вырасти до управляющего несколькими объектами.

В целом рынок труда сейчас принадлежит соискателю. Возможности есть для всех, кто хочет трудиться. Общепит входит в топ сфер, где ждут и тех кандидатов, которые ищут стабильности, и тех, кто жаждет максимально заработать, и тех, кому важен баланс работы и личной жизни в сочетании с честным доходом.