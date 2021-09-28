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28.09.2021 10:25

Почему воронежские чиновники обрекли селян на бездорожье

Текст: Антон Валагин
Российская газета - Экономика Центрального округа № 221(8572)
Общероссийский народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность странного дорожного ремонта в селе Старая Ольшанка под Воронежем. Потратив более миллиона рублей на приведение в порядок улицы Заречной, муниципалитет добился нулевого результата: транспортная доступность для жителей окраинных домов не улучшилась ни на йоту. Добираться туда по-прежнему сложно, страшно, а порой и невозможно - в зависимости от погоды. Заречную хорошо знают диспетчеры скорой помощи и других экстренных служб. Если поступает вызов, предупреждают: мы можем к вам не доехать. Зато чиновники теперь говорят: мы сделали все, что смогли. Затевать ради нескольких семей масштабное благоустройство власти сочли нерентабельным.

В соответствии с названием Заречная улица идет по краю села - за мелкой, похожей больше на ручей Ольшанкой. От трассы сюда ведет разъезженная грунтовка. Она идет по прудовой плотине, затем по берегу и метров через 700 упирается в ольшанские выселки, где живут дачники и пенсионеры.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Когда летом 2020 года здесь появились грузовики со щебнем и бульдозеры, обитатели Заречья обрадовались несказанно. Дорога в их конец никогда не была легкой: стоит брызнуть дождю, как снующие туда-сюда по плотине груженые КамАЗы взбивают чернозем в скользкое месиво.

- Там реально страшно. Плотина узкая, с одной стороны пруд, с другой - ров. В прошлом году соседке плохо стало, вызвали скорую. Так еле проехали. В прошлом году дерево на провода упало - мы трое суток без света сидели, потому что электрики смогли проехать, лишь когда подсохло, - рассказала Галина Арсентьева.

Решение муниципалитета сделать улицу более пригодной для езды, засыпав ее щебенкой, зареченцы горячо одобрили. Но когда бульдозеры ушли, энтузиазм сменился разочарованием: самый сложный участок, 100 метров на плотине, рабочие обошли стороной. Вдобавок щебенка метров 70 не дошла до дома Галины Евгеньевны: на ее пути оказалась еще одна естественная преграда - ручей.

- Ради вас одной мост строить не будем, - заявили Арсентьевой в районной администрации и предложили 58-летней женщине самой уложить дренажную трубу и настил. А пока и она, и другие обитатели выселок - все сплошь пенсионеры - продолжают месить грязь. А грузы - те же баллоны с газом - довозят до дома на тачке.

- Летом жарко было, мы пожара очень боялось. Если полыхнет, спасатели до нас тоже не доедут. Сын не может ко мне попасть: как дожди начались, к нам доехать только на джипе можно. Другая соседка пыталась летом продать свой дом, но безуспешно: покупатели как увидят нашу дорогу, так теряют интерес.

Фото: Istock
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Местным властям проблемы Заречной тоже неинтересны.

- Глава поселения отсыпал дорогу, где мог. Плотина принадлежит компании "Авангард-Агро", мы не имеем права там что-либо делать: это будет нецелевое использование бюджетных средств. Дотянуть дорогу до дома Арсентьевой пока невозможно. Нужно делать проект, а он дорого стоит, - отрезала пресс-секретарь администрации Семилукского района Ольга Ланская.

Правда, остался вопрос: зачем экономный муниципалитет потратил 1,01 миллиона рублей на отсыпку Заречной, если сразу было понятно, что лучше она от этого не станет?

Тем временем

В "Авангард-Агро" сообщили, что плотина на Заречной им не принадлежит.

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