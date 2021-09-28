Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тысячи рабочих мест за пределами ТТК

Инвесторы, выступившие с этими проектами, взяли на себя обязательства создать свыше 19,5 тысячи рабочих мест. Для этого они планируют построить промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. В общей сложности это потребует свыше 25 млрд рублей.
Практически половину - 9,45 тысячи - из запланированных рабочих мест создадут компании, входящие в ГК "ПИК", построив торговый комплекс на ул. Зеленодольской, бизнес-центр на ул. Заречной, торговый центр на территории бывшей промзоны "Бутово" и два деловых центра на ул. Озерной и в 2-м проезде Перова Поля.
Создание еще более 7,2 тысячи рабочих мест берут на себя компании, входящие в ГК "Капитал груп". Они планируют построить два промышленных парка в дер. Крекшино и в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева, промышленный комплекс вблизи деревни Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр на ул. Ярцевской.
Помимо этого, 1,7 тысячи рабочих мест создадут компании в составе ГК "Пионер", построив бизнес-парк "Останкино" недалеко от метро "Бутырской", ТПУ "Ботанический сад", школу и детский сад в 2-м Котляковском переулке.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Изначально она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения. В ноябре 2020 года программа была существенно расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Власти уверены, что такая программа позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграцию внутри города. На данный момент в программе участвуют крупные застройщики, которые планируют инвестировать в девелоперские проекты более 50 млрд рублей и создать порядка 20 тысяч рабочих мест.