Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тысячи рабочих мест за пределами ТТК

На заседании президиума правительства Москвы сегодня присвоен статус инвестиционных ряду девелоперских проектов по созданию мест приложения труда, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжение на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Инвесторы, выступившие с этими проектами, взяли на себя обязательства создать свыше 19,5 тысячи рабочих мест. Для этого они планируют построить промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. В общей сложности это потребует свыше 25 млрд рублей.

Практически половину - 9,45 тысячи - из запланированных рабочих мест создадут компании, входящие в ГК "ПИК", построив торговый комплекс на ул. Зеленодольской, бизнес-центр на ул. Заречной, торговый центр на территории бывшей промзоны "Бутово" и два деловых центра на ул. Озерной и в 2-м проезде Перова Поля.

Создание еще более 7,2 тысячи рабочих мест берут на себя компании, входящие в ГК "Капитал груп". Они планируют построить два промышленных парка в дер. Крекшино и в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева, промышленный комплекс вблизи деревни Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр на ул. Ярцевской.

Помимо этого, 1,7 тысячи рабочих мест создадут компании в составе ГК "Пионер", построив бизнес-парк "Останкино" недалеко от метро "Бутырской", ТПУ "Ботанический сад", школу и детский сад в 2-м Котляковском переулке.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Изначально она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения. В ноябре 2020 года программа была существенно расширена - теперь инвесторы могут получить льготы под строительство объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Власти уверены, что такая программа позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграцию внутри города. На данный момент в программе участвуют крупные застройщики, которые планируют инвестировать в девелоперские проекты более 50 млрд рублей и создать порядка 20 тысяч рабочих мест.