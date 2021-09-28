Собянин: С января по июль Москву посетили более 13 миллионов туристов и экскурсантов

Гостиничное хозяйство и туризм в целом в Москве, как и во всей стране, оказались в числе наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса. И все-таки они остались на плаву. За счет чего? Какие перспективы у работающих в этой сфере и у столицы, как одного из центров притяжения туристов? Об этом шел разговор на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями гостиничной отрасли.

"За первое полугодие 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, - рассказал глава города. - Среди них - 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города".

Турпоток, к сожалению, пока меньше, чем был в доковидном 2019-м, когда Москва приняла рекордные 25,1 миллиона туристов и стала лауреатом самой престижной отраслевой премии Word Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление". В 2020-м она могла побить и этот рекорд, учитывая, что лишь за первый квартал приехали посмотреть российскую столицу свыше 5,3 миллиона гостей. Но удар COVID-19 нарушил планы и за весь год город посетили лишь 13,6 миллиона туристов. В этом же году удалось принять почти столько же всего за полгода!

Упала во время пандемии и заполняемость гостиниц, хотя и не так сильно, как в Европе: примерно до 40 процентов. Чтобы помочь работающим в отрасли, правительство Москвы приняло меры финансовой поддержки. В частности, выделило для нее 110 миллионов рублей в виде грантов для уплаты налога на имущество, а так же 130 миллионов на возмещение затрат при приобретении оборудования, лизинг и компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие. Взял на себя бюджет и до 70 процентов затрат по оплате коммунальных услуг. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить свой бизнес, а столица - туристическую инфраструктуру.

Но самой главной помощью города для отелей стала возможность работать, поселив у себя медицинских работников, работающих в "красных зонах". 41 гостиница заботливо приняла врачей и медсестер в 2019-м году, 10 - в 2020-м, обеспечив их двухразовым бесплатным питанием, услугами прачечных и парковкой для автомобилей. 449 медиков продолжают там жить и сейчас.

В этом же году, отметил Собянин, заполняемость отелей уже повыше - она поднялась до 54 процентов. Большая часть приехавших в Москву там селятся на три-четыре ночи. И еще одна хорошая новость: до конца года в столице будет введено 13 новых гостиниц, что позволит городу фактически удвоить качественный гостиничный фонд. В одной из недавно открывшихся гостиниц, бутик-отеле возле Белорусского вокзала, и проходила и встреча мэра с представителями отрасли. Ее участники с удовлетворением отметили: в Москве сейчас есть отели практически на любой вкус и кошелек: из 90 тысяч номеров (а это 300 тысяч мест) 58 процентов приходится на категорию без звезд, 35 процентов - на самые востребованные у туристов 2-4 звезды, 14 процентов - 3 звезды и 17 процентов - 4-звездных. А чтобы они не пустовали, несмотря ни на какие сложности, город продолжает развивать единую туристическую систему, которая включает в себя сеть туристических информационных центров, цифровые сервисы для путешественников и единый туристический контакт- центр.