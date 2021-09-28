В центре России может потеплеть до плюс 18 градусов

Очередная попытка прихода "бабьего лета" может оказаться вполне успешной. Дождливый циклон из центра европейской территории ушел на юг Поволжья, открыв доступ более теплому воздуху, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, правда ближайшие ночи в столичном регионе будут холодными. Не исключены заморозки. Только к самому концу сентября ночные температуры вырастут до 3-5 тепла. Дневные температуры к концу сентября - началу октября составят плюс 9-14 градусов. В воскресенье, 3 октября, поднимутся до плюс 15 градусов. А в понедельник, 4 октября, в Москве возможно повышение дневной температуры до плюс 18 градусов.

Налаживается погода и в Санкт-Петербурге. Там в ближайшие дни плюс 12-14 и без осадков. Даже в Карелии плюс 10-15 градусов. В Калининградской области до плюс 18 градусов.

При этом в Поволжье, в том числе и на юге Приволжского округа, до конца сентября сохранятся ночные заморозки до минус 4 градусов. В Воронежской области - по ночам до минус 2 градусов. В Башкирии - даже до минус 6 градусов. В Белгородской области - до минус 2, а в Астраханской - до минус 1 градуса.

Чуть потеплеет на юге европейской территории - до 15-20 градусов в Крыму. В Сочи - плюс 18-20 градусов. На пару градусов температура может вырасти только в выходные.