В центре России может потеплеть до плюс 18 градусов

По словам синоптика, правда ближайшие ночи в столичном регионе будут холодными. Не исключены заморозки. Только к самому концу сентября ночные температуры вырастут до 3-5 тепла. Дневные температуры к концу сентября - началу октября составят плюс 9-14 градусов. В воскресенье, 3 октября, поднимутся до плюс 15 градусов. А в понедельник, 4 октября, в Москве возможно повышение дневной температуры до плюс 18 градусов.
Налаживается погода и в Санкт-Петербурге. Там в ближайшие дни плюс 12-14 и без осадков. Даже в Карелии плюс 10-15 градусов. В Калининградской области до плюс 18 градусов.
При этом в Поволжье, в том числе и на юге Приволжского округа, до конца сентября сохранятся ночные заморозки до минус 4 градусов. В Воронежской области - по ночам до минус 2 градусов. В Башкирии - даже до минус 6 градусов. В Белгородской области - до минус 2, а в Астраханской - до минус 1 градуса.
Чуть потеплеет на юге европейской территории - до 15-20 градусов в Крыму. В Сочи - плюс 18-20 градусов. На пару градусов температура может вырасти только в выходные.