На "Проектории" назвали навыки, которые помогают состояться в профессии

На прошедшем в Ярославле IX Всероссийском форуме профориентации "Проектория" 5,5 тысячи старшеклассников из разных регионов России получили возможность узнать, какие профессии и навыки будут в ближайшем будущем востребованы на рынке труда и что в первую очередь необходимо для построения успешной карьеры.

400 школьников (ярославцы) и около сотни их учителей участвовали в форуме очно, еще пять тысяч человек из других областей и краев подключались к онлайн-трансляции мероприятий.

Признаюсь, из десятка прибывших на форум 10-классников, которых я спросила о будущей профессии, лишь один уже более-менее представлял, чем хочет заниматься в будущем.

- Пойду в информационные технологии и программирование, - заявил Александр из школы N 58 Ярославля. - Надеюсь, форум мне поможет точнее определиться со сферой возможных интересов.

Впрочем, по мнению директора Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, руководителя всероссийского проекта "Большая перемена" Наталии Мандровой, сегодня огромное количество самых разнообразных специальностей возникает на стыке разных профессий и дисциплин, и наверняка каждому современному школьнику на протяжении жизни придется освоить не одну специальность: сегодняшнее хобби может стать профессией, а профессия - превратиться в хобби.

- Не надо бояться ошибиться. Важно научиться управлять своим развитием, образованием, быть по-настоящему менеджером своей жизни, - напутствовала ребят директор Роспатриотцентра.

По ее словам, в прошлом году в рамках конкурса "Большая перемена" прошли тестирование более 400 тысяч старшеклассников. Так вот, это исследование показало, что самый проблемный и дефицитный компонент в перечне навыков современных школьников - способность реализовать, довести до конца свое дело. Взять на себя ответственность и "претворить в жизнь свой замысел, фантазию, творческий импульс". То есть компонент, связанный с организационным лидерством.

Работодатели все чаще обращают внимание, насколько сильно у потенциальных кандидатов развиты гибкие навыки

- В одинаковой степени этот навык нуждается в развитии как у школьников, так и у их педагогов, потому что это партнеры, которые взаимодействуют на протяжении 11 лет. Учитель не может научить ребенка тому, чего не умеет сам, - уверена эксперт.

- Сейчас востребованы даже не столько конкретные специалисты, сколько люди, умеющие действительно брать на себя ответственность, доводить дело до конца, - согласен с коллегой сооснователь и руководитель всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей. - В первую очередь нужно тренировать эти личностные качества, и тогда можно найти множество вариантов для применения своих сил.

По его словам, уже сейчас ведущие работодатели страны все чаще обращают внимание, насколько сильно у потенциальных кандидатов развиты гибкие навыки (soft skills), которые не связаны с конкретной профессией, но важны для карьеры в целом и помогают хорошо выполнять свою работу. В будущем эта тенденция будет только расти, не сомневается Михаил Палей.

При этом статистика показывает, что подростки сегодня уже достаточно активно вовлечены в трудовую "взрослую жизнь". Со слов Наталии Мандровой, появилось "огромное количество школьников, которые хотят реализовать свои проекты не на бумаге, не в стол, не аналитически, а воплотить их в жизнь". Она подчеркнула, что, после того как законодатели позволили молодым людям с 14 лет становиться самозанятыми, количество несовершеннолетних самозанятых выросло в стране до 40 тысяч.

- Это говорит о том, что сегодняшний подросток нацелен на деятельность, ему интересно не просто готовиться к взрослой жизни, а быть ее активным, полноправным участником, - считает Наталия Мандрова.

Что же касается будущего, то оно, по мнению спикеров форума, - за цифровыми технологиями, причем во всех отраслях.

- Цифровизация точно влияет на все профессиональные области, минувший год это показал, - говорит директор по связям с университетами Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП "Цифровое образование" Сергей Марданов. - Сегодня сложно сказать, какая профессия через 10 лет будет самой востребованной, но совершенно точно будет востребовано все, что связано с soft skills. Кроме того, знать язык программирования - это будет примерно то же, что знать, например, русский или английский языки. И "стоимость" человека в любой профессиональной области будет выше, если он знает этот язык, умеет работать с машинами, ставить им задачу и получать ответ. Это не означает, что он будет программистом. Он просто должен понимать, как это происходит, и уметь обрабатывать информацию.

Кстати, сегодня, по словам эксперта, очень серьезный рост показывает все, что связано с Data Science (работа с большими данными).

- Все, что связано с Data Science, за последние пять лет выросло почти в 10 раз по количеству вакансий, зарплаты примерно так же выросли, - рассказывает Сергей Марданов. - Аналогичная ситуация в игровой разработке. Еще четыре-пять лет назад по этому направлению было три тысячи вакансий в год. Сегодня - 3,5 тысячи вакансий в месяц.

Однако в той же IT-отрасли, по словам Марданова, чрезвычайно востребованы маркетологи и менеджеры, и сегодня, подчеркивает он, в любой IT-компании 30 процентов штата, а то и больше - это не чисто технические специалисты.

Кстати

На форуме представили онлайн-платформу "ПроекториУМ", которая будет помогать школьникам и педагогам осваивать современные методы проектного управления и применять их на практике, реализуя задачи от компаний-партнеров. Она содержит базу проектных задач от ведущих российских компаний, вузов, госкорпораций и общественных организаций. Школьники получат возможность выбирать проект и реализовывать его под руководством экспертов: организовывать мероприятия, разрабатывать приложения и сервисы, снимать фильмы, исследовать гипотезы и решать практические задачи реального бизнеса. В дальнейшем платформа будет дополнена грантовой программой Росмолодежи, чтобы ребята могли получать финансирование на реализацию своих проектов.