В Курской области кружки и секции перевели на дистанционный формат

В Курской области введены дополнительные ограничения из-за пандемии COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Школам и другим образовательным организациям всех форм собственности рекомендовано не проводить до особого распоряжения массовые мероприятия, а кружки и секции перевести в дистанционный формат.

В детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов групповые занятия перейдут в электронный формат, индивидуальные продолжатся очно.

Все спортивные мероприятия в регионе с 28 сентября проходят без зрителей - включая матчи профессиональных клубов. К соревнованиям на открытом воздухе допускаются спортсмены старше 14 лет, в помещениях - старше 16. В турнирах допускается участие приезжих из других регионов при наличии у них действительного и отрицательного ПЦР-теста.