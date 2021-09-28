В Москве открыли мемориальную доску сценаристу Валентину Ежову

Во вторник по московскому адресу Кутузовский проспекте, дом 41, открыли мемориальную доску выдающемуся сценаристу Валентину Ежову. Автор сценариев к фильмам "Баллада о солдате", "Сибириада", "Белое солнце пустыни" жил в этом доме с 1987 по 2004 год.

Открывать мемориальную доску приехали глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский (именно стараниями возглавляемой им организации она появилась), режиссер Андрей Кончаловский, его коллеги, ученики, почитатели. Жена Ежова вспомнила, как сценарист пошутил, когда они получили квартиру в этом доме: "Ну что, есть куда повесить мемориальную доску".